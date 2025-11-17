¿Sí o no? Así cayó el precio de Guido Rodríguez y le sirve al Club América

En los últimos días trascendió qué debería hacer el Club América para fichar a Guido Rodríguez. Pero más allá de eso, algo que ya conoce el equipo de Coapa es que su precio ha decrecido en los últimos tiempos, a tal punto de valer menos que lo que costaba cuando se marchó del conjunto mexicano hacia el extranjero. Entonces, ¿le conviene o no?

Mientras muchos se preguntan si Guido Rodríguez regresa o no al América , lo cierto es que el precio de mercado del jugador argentino ha bajado hasta los 8 millones de euros, según los datos de Transfermarkt. Expresado en nuestra moneda, el ex River Plate tiene un valor de más de 170 millones de pesos mexicanos. A priori, un número muy alto.

Adrian Macias/MEXSPORT Guido Rodríguez América

El valor de mercado de Guido Rodríguez viene en caída libre, puesto que luego de ganar el Mundial de Qatar 2022 estaba en 28 millones de euros (casi 600,000,000 MXN). Tal vez, sabiendo esto, el West Ham de la Premier League le permita salir antes de que finalice su contrato (junio de 2026) por un monto mucho menor.

TE PUEDE INTERESAR:



Lo que podría facilitar la salida de Guido Rodríguez hacia el América

Algo que podría facilitar la salida de Guido Rodríguez desde el West Ham al América es que el equipo inglés no puso dinero para fichar al mediocampista de 31 años, puesto que llegó libre del Real Betis. Además, su contrato inicial finaliza en junio de 2026 (aunque se puede extender por un año más).

/REUTERS Guido Rodríguez en Argentina - México en Qatar 2022

Por todo esto, no sería tan complicado que las Águilas de Coapa puedan llegar a un arreglo con el club inglés para ficharlo pensando en el Clausura 2026. De otro modo, podría arreglar un precontrato para la segunda mitad del año, aunque la prioridad sería traerlo cuanto antes.

Los números de Guido Rodríguez en Club América

De acuerdo al sitio especializado BeSoccer, Guido Rodríguez tiene las siguientes estadísticas en las Águilas de Coapa: