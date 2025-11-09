Un GRAN sacrificio: América ya sabe qué necesita hacer para tener a Guido Rodríguez en 2026

El Club América cerró la primera fase del Apertura 2025 con una dura derrota frente a Toluca y, si bien se encuentra clasificado a los cuartos de final de la Liga BBVA MX, los directivos ya están con la cabeza puesta en el próximo mercado de pases y uno de los objetivos principales de las Águilas es el fichaje de Guido Rodríguez, actual futbolista del West Ham.

América deberá hacer un gran esfuerzo económico por Guido Rodríguez

De acuerdo a la información que comparte el periodista internacional Ekrem Konur, es posible que el mediocampista de 31 años regrese al América en enero de 2026. Sin embargo, la principal razón por la que se podría truncar el traspaso de Rodríguez es su inmenso salario. Pues, la directiva azulcrema no estaría dispuesta a desembolsar tanta cantidad de dinero en su sueldo. Agustín Palavecino es otro jugador que busca América .

Getty Images Guido Rodríguez podría regresar al América

Según la prensa internacional, Guido Rodríguez tiene un salario de 4,5 millones de euros en West Ham, es decir, más de 5 millones de dólares anuales. En este contexto, el mediocampista argentino no tendría intenciones de reducir considerablemente su sueldo, por lo que el América debería hacer un esfuerzo gigante para pagarle.

La postura de Guido Rodríguez ante su posible salida del West Ham

El ex Tijuana cuenta con una opción de extender su contrato por un año más en Inglaterra, pero Rodríguez empujaría por una posible salida antes de tiempo. Su poca participación en esta temporada 2025/26 de la Premier League con apenas 90 minutos jugados serían la principal razón por la que el argentino buscaría salir del West Ham en el próximo mercado de fichajes.

¿Hasta cuándo tiene contrato Guido Rodríguez en Inglaterra?

De acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Guido Rodríguez tiene contrato vigente con West Ham hasta el 30 de junio de 2026. Además, como se mencionó anteriormente, su contrato tiene la opción de ser extendido por un año más si el jugador lo desea. No obstante, todo indica que el argentino saldría de Inglaterra en 2026.