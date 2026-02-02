Ceremonia de inauguración de Milano-Cortina 2026: ¿Quién cantará en la apertura de los Juegos Olímpicos?

El mítico Estadio de San Siro será el escenario en el que se celebrará la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina-Milano 2026 y los organizadores tienen preparada una noche espectacular en donde desfilarán todos los atletas que participarán en la magna justa, además de grandes invitados y estrellas.

¿Quién cantará en la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno de Cortina-Milano?

Los organizadores tienen confirmada la presencia de figuras como Laura Pausini, Mariah Carey, además del tenor italiano Andrea Bocelli, quien regresará al mundo del olimpismo tras haber participado en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Turin 2006.

También se tiene contemplada la presencia en el escenario dle cantante chino Lang Lang, quien ha encabezado las listas de Billboard y es considerado como responsable de trasladar la música clásica al siglo XXI.

Otra figura de la música clásica que estará presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina-Milano 2026 es la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

La ceremonia de apertura de la vigesimo quinta Olimpiada de inverno será un evento en el que se mezclará la música clásica con el teatro ya que se espera la actuación del actor y productor Pierfrancesco Favino, apasionado de los deportes, quien estará actuando con el violinista Giovanni Zanon.

La destacada actriz de teatro, cine y televisión italiana Sabrina Impacciatore será otra de las dramaturgas que actuarán en esta noche especial, mientras que la música cerrará con la presencia del rapero Ghali.

