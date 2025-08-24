deportes
¿Qué se sabe del regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 y cuándo se daría la noticia?

El regreso de Checo Pérez está muy cerca de darse en la Fórmula 1, pero todavía todo está muy bien escondida y se espera que en los próximos días se confirme

Checo Pérez con Red Bull
REUTERS
Antonio Hernández
AUTOMOVILISMO
Compartir

Hasta el momento sigue siendo una incógnita el futuro del piloto mexicano Sergio Pérez. Muchos medios de comunicación y algunos especializados en el Gran Circo aseguran que Cadillac y Checo ya llegaron a un arreglo y pronto sería el anunció de su regresa. Aunque aun no se hace oficial, la prensa de F1 resalta que los dos volantes de la escudería estadounidense serán Sergio Pérez y Valtteri Bottas y el Gran anuncio será antes o durante el Gran Premio de Países Bajos.

Las negociaciones entre Cadillac y sus nuevos pilotos se han dado con mucho hermetismo. La afición mexicana de la Fórmula 1 ya espera con ansias el anuncio oficial del regreso de Checo Pérez , pero todo se sigue manejando con mucho cuidado y si se llegara a dar sería hasta finales de agosto, fin de semana en el que se reanuda el Gran Circo.

Red Bull

Checo Pérez no se puede tardar más en tomar una decisión

Aunque muchos reporteros especializados en Fórmula 1 aseguran que Sergio Pérez sigue pensando en opciones para regresar a la Fórmula 1, otras resaltan que ya es un hecho su arribo a Cadillac. El mexicano no ha adelantado nada y en diversas entrevistas asegura que está viendo las propuestas para tomar la mejor decisión.

Pérez corto relación con Red Bull el año pasado y este 2025 se lo tomó para descansar y pensar bien las cosas sobre su futuro dentro de la F1. Gente cerca al piloto aseguran que él está encantado de volver, pero si se sigue tardando en tomar una decisión, Cadillac podría aventurarse por otro volante y así hacer a un lado al tapatío, que si bien sí ha tenido propuestas, pero aún no hay una formal como la de los estadounidenses.

Otro de los rumores que empezaron a surgir es que mientras Checho este entrenando ya con Cadillac, su anuncio oficial se daría hasta el fin de semana en el que se corra el Gran Premio de México a finales de octubre.

Checo Pérez
