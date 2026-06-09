Ceremonia inaugural del Mundial 2026: a qué hora abren las puertas del estadio

El comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ completó la planeación de los esquemas de accesibilidad para la jornada de apertura en el Estadio Ciudad de México y comunicó los horarios de apertura del mismo de cara a lo que será la ceremonia inaugural y el posterior duelo por el Grupo A entre la Selección Mexicana y el combinado de Sudáfrica.

Estadio Ciudad de México|X

Las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán a las 9:00 horas y el evento de la inauguración está programado para iniciar a las 11:30. Esta apertura con tanta anterioridad se debe a que las autoridades buscan agilizar el ingreso de los miles de aficionados locales y extranjeros que acudirán a las tribunas del Coloso de Santa Úrsula para disfrutar de una ceremonia que promete y mucho.

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Así será la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La programación oficial de la apertura contempla un show sobre la cultura, música e historia mexicana y contará con la participación de artistas folclóricos, talentos indígenas, además de populares cantantes mexicanos e internacionales. La FIFA confirmó la presentación de distintos cantantes como Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Maná, Los Ángeles Azules y Tyla; se estima que la duración de toda la ceremonia inaugural sea de 90 minutos aproximadamente.

Con todos estos aspectos confirmados, la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la Ciudad de México promete ser histórica. Cabe mencionar que esta edición de la justa mundialista tendrá también dos ceremonias de inauguración más este viernes en Los Ángeles (Estados Unidos) y Toronto (Canadá).

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.