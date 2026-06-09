La locura por Tim Payne no se detiene: este es el nuevo plan para respaldar al jugador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El ambiente del futbol suele enfocar la atención en estrellas consagradas, pero la Copa Mundial de la FIFA 2026™ rompió con cualquier esquema tradicional y le dio protagonismo a un jugador inesperado. Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en un fenómeno de masas que crece a diario. De hecho, en las últimas horas trascendió que desde Argentina pretenden realizar un "banderazo" en apoyo a su estadía en la competencia que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Habitualmente, ganar seguidores en Instagram requiere combinar contenido de valor, optimización del perfil y estrategias de interacción constante. Nada de eso generó Payne, a quien le alcanzó un guiño del destino para pasar los seis millones de seguidores en las redes sociales. ¿Cómo lo logró? Un youtuber argentino detectó que este deportista era el "más desconocido" de la Copa Mundial™ de la FIFA y en un par de días se transformó en el más respaldado de una competencia que aún no comenzó.

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Sin ir más lejos, la banda argentina Numana optó por sumarse a este fenómeno social y convocó a una concentración en apoyo al jugador. La cita será este 15 de junio, fecha en la que su seleccionado debuta ante su par de Irán en Los Ángeles.

Un tatuaje que recorrió el mundo

Juanka Casane, un DJ y productor correntino, decidió tatuarse el rostro del defensor de Nueva Zelanda en una de sus piernas. La creación incluye además una frase que se transformó en un sello de identidad para los seguidores del futbolista: "No Payne, No Gain", un juego de palabras que mezcla su apellido con la popular expresión motivacional en inglés.

Tim Payne no para de crecer

Tras compartir el resultado en sus redes sociales, Cassane no imaginó la repercusión que tendría su publicación. En cuestión de horas, las imágenes comenzaron a circular entre usuarios de distintos países, acumulando miles de reproducciones, comentarios y reacciones. De hecho, el contenido terminó llegando al propio Payne, quien reaccionó públicamente: "¡Vamos!".

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.