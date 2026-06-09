TODOS los artículos que NO puedes llevar al FIFA Fan Festival CDMX: no los dejarán pasar

El FIFA Fan Festival será la sensación en la Ciudad de México. En ese contexto, al igual que en el ingreso a los estadios sedes, habrá inspecciones por parte de las autoridades. Con esto, se busca garantizar un ambiente de convivencia familiar y seguro para las miles de personas que se reunirán a observar las transmisiones en la pantalla gigante de la capital.

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Las normativas operativas detallan una lista de restricciones que los asistentes deberán acatar de forma obligatoria antes de ingresar. Las pertenencias de cada visitante serán revisadas de manera manual y mediante escáneres técnicos para evitar la introducción de elementos prohibidos por el reglamento oficial.

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Tal como sucede en los estadios, la FIFA prohibió en el lugar donde se reunirán miles de fanáticos, los siguientes elementos:



Cigarros



Encendedores



Cualquier tipo de cigarro electrónico y/o vape.



Paraguas



Equipos de fotografía profesionales



Alimentos y bebidas



Mascotas



Banderas mayores a 1.5 metros



Astabanderas



Aerosoles



Altavoces o sirenas



Bultos, maletas o mochilas



Carreolas



Instrumentos



Balones



Envases o recipientes



Encendedores o estrobos



Sombrillas



Luces láser



Pancartas



Armas, explosivos y drogas o sustancias ilícitas

Cabe destacar que la FIFA anunció que no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas en los recintos oficiales, algo que busca garantizar el buen comportamiento de los asistentes durante las distintas transmisiones de los partidos. Además, se podrá ingresar con objetos personales básicos y los bolsos no deberán superar los 20 x 25 centímetros; no serán permitidos los que superen dicha medida. Se recomienda llevar solo lo indispensable para que cada uno pueda cargar con lo propio durante su estadía en el Fan Festival.

Por último, no existirá una edad mínima para ingresar, sin embargo los menores de 18 años deberán estar acompañados por un adulto responsable. Además, es importante mencionar que el recinto tendrá Wi-Fi gratuito y varias estaciones de carga para teléfonos celulares, compatibles con distintos tipos de conexión como USB-C, Lightning y Micro USB.

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