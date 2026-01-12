Mientras José Caicedo cerró sus redes sociales, esto hizo César Garza en su debut con Pumas UNAM

El debut de Pumas UNAM en el Clausura 2026 no fue el esperado por los aficionados. Tras haber concretado cinco fichajes durante el libro de pases , se esperaba que el equipo luciera una imagen más competitiva. Sin embargo, empataron 1-1 frente a Querétaro en Ciudad Universitaria, resultado que afectó emocionalmente a los jugadores. Uno de ellos fue José Caicedo, quien cerró sus redes sociales tras recibir abucheos por parte del estadio.

Sin embargo, no todo fue caos para Pumas, pues uno de los futbolistas que pudo brillar a pesar de la tormenta fue César Garza, reciente fichaje de los Felinos. El joven mediocampista de 20 años fue uno de los pocos jugadores en tener nota positiva en el duelo ante los Gallos Blancos , siendo el mejor tercer elemento al obtener una valoración de 7.2 sobre 10 en SofaScore.

César Garza fue de los mejores jugadores de Pumas ante Querétaro|Crédito: @PumasMX / X

El gran debut de César Garza con Pumas

A pesar de tener poca experiencia en la Liga BBVA MX, el canterano de Rayados de Monterrey fue una de las joyas más brillantes en la Jornada 1. Ganó la mayoría de sus duelos (5 de 8), fue el jugador con mayor número de pases completados en el partido (59), además de tener un 94% de precisión a la hora de pasarle el balón a un compañero.

También destacó en pases precisos a larga distancia (5 de 7), aunque en el plano defensivo tampoco desentonó. Tuvo un total de 10 contribuciones defensivas exitosas, completó la mayoría de las entradas (2 de 3) y no fue regateado en todo el partido. De esta manera, Garza demostró ser la primera opción de pase para darle salida a Pumas, además de ser un muro en defensa para coronarse como un pivote completo.

César Garza, una joya que no pertenece a Pumas

El joven mediocampista arribó a Pedregal durante este mercado invernal, pero no mediante una transferencia definitiva. La directiva de Pumas había llegado a un acuerdo con Monterrey para concretar una cesión por todo el Clausura 2026. Si bien es cierto que los universitarios tienen la opción de extender el préstamo por un torneo más (Apertura 2026), su contrato no incluye una opción de compra.

Esto quiere decir que, una vez finalice la cesión con Pumas, Garza deberá regresar a Rayados para trabajar bajo las órdenes de Domènec Torrent. De todos modos, si el juvenil sigue manteniendo este gran nivel, es posible que los Felinos negocien con el conjunto regiomontano para comprar su ficha, la cual está tasada en 400 mil euros a día de hoy, según Transfermarkt.