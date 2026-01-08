Con estas altas y bajas Pumas UNAM cerraría su mercado de invierno y sorprendió a todo México
Los Felinos concretarían un mercado de pases prometedor con el objetivo de pelear por el título del Clausura 2026; estas serían sus altas y bajas
Pumas ha sido uno de los equipos de la Liga BBVA MX que más se ha reforzado para afrontar el Clausura 2026. Con el objetivo de pelear por el título del futbol mexicano y destronar al Toluca , la directiva se puso manos a la obra y se reforzó, especialmente, en la zona del ataque del equipo de Efraín Juárez. En total, consiguió abrochar cinco nuevos fichajes y solamente concretó una salida.
Reportes indican que, con este balance, los Felinos se retirarían del mercado invernal y afrontarán el próximo torneo con las piezas nuevas, sumado al plantel que culminó el Apertura 2025. En este contexto, repasamos todas las altas y bajas que tuvo Pumas a lo largo de este libro de pases , pensando en pelear por el título de la Liga BBVA MX.
Todas las altas de Pumas para el Clausura 2026
Juninho Vieira
Fue el primer jugador en pisar Pedregal. El brasileño de 29 años será el delantero centro del equipo de Efraín Juárez, quien llegó desde Flamengo a cambio de unos 5 millones de dólares aproximadamente. Viene de ganar la Copa Libertadores 2025, aunque siendo pieza de recambio en el equipo de Filipe Luis.
César Garza y Antonio Leone
Ambos futbolistas pertenecen a Rayados de Monterrey, pero con el objetivo de sumar minutos en Primera División, fueron cedidos a Pumas para afrontar el Clausura 2026. Cuentan con experiencia en selecciones juveniles y préstamos previos, incluso a Europa (Garza en el Dundee de Escocia).
Bem-vindo Juninho 👋— PUMAS (@PumasMX) January 7, 2026
El primer entrenamiento con el equipo en tu nueva casa 👊🐾#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/Wc1idC22ho
TE PUEDE INTERESAR:
- Dejó al Club América por 14 millones y hoy tiene tantos goles como partidos jugados en el extranjero
- ¡Les llegaron los Reyes! Pumas UNAM ya recibió a su nuevo jugador y es un delantero estrella
- América llevaría las de ganar por el fichaje de este delantero que está en su mejor momento
Jordan Carrillo
Se formó en la cantera de Santos Laguna y tiene experiencia en Europa, habiendo jugado para Real Sporting de Gijón de España. Con 24 años, el extremo llega a Pumas con el objetivo de consolidar su carrera dentro de la Liga BBVA MX y soñando con regresar al Viejo Continente en un futuro.
Robert Morales
Suplente en Toluca, tanto la institución como el jugador facilitaron los caminos hacia una salida. Así fue como el paraguayo se transformó en nuevo refuerzo de Pumas para crecer su poderío ofensivo. Aún resta saber si acompañará a Juninho en la delantera o si será recambio del delantero brasileño.
Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro.— PUMAS (@PumasMX) December 27, 2025
¡Bienvenido a Pumas Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!💙💛… pic.twitter.com/28cIRkEmMB
Todas las bajas de Pumas para el Clausura 2026
Hasta la fecha, la única baja que padeció Pumas fue la de Aaron Ramsey. El mediocampista galés, con pasado en Juventus y Arsenal, rescindió su contrato poco tiempo antes de que finalizara el Apertura 2025 y se encuentra como agente libre. La directiva de los Felinos no espera sufrir más bajas y llegarían al Clausura 2026 con el plantel prácticamente completo.