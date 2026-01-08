Con estas altas y bajas Pumas UNAM cerraría su mercado de invierno y sorprendió a todo México

Pumas ha sido uno de los equipos de la Liga BBVA MX que más se ha reforzado para afrontar el Clausura 2026. Con el objetivo de pelear por el título del futbol mexicano y destronar al Toluca , la directiva se puso manos a la obra y se reforzó, especialmente, en la zona del ataque del equipo de Efraín Juárez. En total, consiguió abrochar cinco nuevos fichajes y solamente concretó una salida.

Reportes indican que, con este balance, los Felinos se retirarían del mercado invernal y afrontarán el próximo torneo con las piezas nuevas, sumado al plantel que culminó el Apertura 2025. En este contexto, repasamos todas las altas y bajas que tuvo Pumas a lo largo de este libro de pases , pensando en pelear por el título de la Liga BBVA MX.

Pumas sumó 5 altas y padeció 1 baja

Todas las altas de Pumas para el Clausura 2026

Juninho Vieira

Fue el primer jugador en pisar Pedregal. El brasileño de 29 años será el delantero centro del equipo de Efraín Juárez, quien llegó desde Flamengo a cambio de unos 5 millones de dólares aproximadamente. Viene de ganar la Copa Libertadores 2025, aunque siendo pieza de recambio en el equipo de Filipe Luis.

César Garza y Antonio Leone

Ambos futbolistas pertenecen a Rayados de Monterrey, pero con el objetivo de sumar minutos en Primera División, fueron cedidos a Pumas para afrontar el Clausura 2026. Cuentan con experiencia en selecciones juveniles y préstamos previos, incluso a Europa (Garza en el Dundee de Escocia).

Bem-vindo Juninho 👋

— PUMAS (@PumasMX) January 7, 2026

Jordan Carrillo

Se formó en la cantera de Santos Laguna y tiene experiencia en Europa, habiendo jugado para Real Sporting de Gijón de España. Con 24 años, el extremo llega a Pumas con el objetivo de consolidar su carrera dentro de la Liga BBVA MX y soñando con regresar al Viejo Continente en un futuro.

Robert Morales

Suplente en Toluca, tanto la institución como el jugador facilitaron los caminos hacia una salida. Así fue como el paraguayo se transformó en nuevo refuerzo de Pumas para crecer su poderío ofensivo. Aún resta saber si acompañará a Juninho en la delantera o si será recambio del delantero brasileño.

Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro.



¡Bienvenido a Pumas Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!💙💛… pic.twitter.com/28cIRkEmMB — PUMAS (@PumasMX) December 27, 2025

Todas las bajas de Pumas para el Clausura 2026

Hasta la fecha, la única baja que padeció Pumas fue la de Aaron Ramsey. El mediocampista galés, con pasado en Juventus y Arsenal, rescindió su contrato poco tiempo antes de que finalizara el Apertura 2025 y se encuentra como agente libre. La directiva de los Felinos no espera sufrir más bajas y llegarían al Clausura 2026 con el plantel prácticamente completo.