deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

¿César Huerta regresa a la Liga BBVA MX?, esto es lo que se sabe del interesante club que lo busca

Luce muy complicado que César Huarte regrese a la Liga BBVA MX, pero es el deseo de uno de los equipos poderosos del campeonato

César Huerta sigue sonando para regresar a la Liga BBVA MX.
Foto: Instagram y Canva
César Huerta sigue sonando para regresar a la Liga BBVA MX.
Antonio Hernández
Liga MX
Compartir

La estancia de César “Chino” Huerta en Europa, según muchos medios internacionales está en duda. Los Rayados del Monterrey, de la Liga BBVA MX, desean sus servicios, tras la posible salida de Lucas Ocampos . El futbolista argentino no ha logrado retomar su nivel y el mexicano querrá tener más minutos de cara al año mundialista.

Aunque todo sigue siendo un rumor y en su primer partido de la nueva temporada, Huerta ya se hizo presente en el marcador, con el Anderlecht, los Rayados del Monterrey quieren un futbolista que no les salga tan caro y puedan utilizarlo en varias zonas de la cancha. No ocupa un lugar de extranjero y así se darían oportunidad de contratar a más futbolistas.

Anderlecht César Huerta

Rayados ya había preguntado por Huerta

No es la primera ocasión que César Huerta está en el radar del Monterrey, pues desde que Martín Demichelis dirigió a los Rayados se escuchaba que el timonel preguntaba por sus servicios, pero en aquel momento su carta pertenecía a los Pumas y el conjunto universitario no quería dejarlo ir, pues era su único referente en el Pedregal.

También te puede interesar:

“El Chino” Huerta llegó a principios de este 2025 a Bélgica para jugar con el Anderlecht y suma un total de 14 partidos y tres goles, por lo que para muchos medios en Bélgica el jugador a quedado a deber, pero el timonel y la directiva de su equipo han asegurado que todavía tiene oportunidad de ganarse un lugar.

Monterrey está a la espera de sumar refuerzos

El Monterrey al momento ocupa los primeros lugares de la competencia, pues aunque no es líder general sí esta peleando la cima y eso provoca que quiera seguirse reforzando de buena manera, pese a que en este torneo ha vendido más futbolista que comprado.

Los Rayados suman solamente una derrota en lo que va de la competencia antes de la Jornada 5 en la que enfrentará al Mazatlán y podría llevarse un susto si los de Sinaloa salen en un buen momento.

Rayados del Monterrey
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×