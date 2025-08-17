¿César Huerta regresa a la Liga BBVA MX?, esto es lo que se sabe del interesante club que lo busca

La estancia de César “Chino” Huerta en Europa, según muchos medios internacionales está en duda. Los Rayados del Monterrey, de la Liga BBVA MX, desean sus servicios, tras la posible salida de Lucas Ocampos . El futbolista argentino no ha logrado retomar su nivel y el mexicano querrá tener más minutos de cara al año mundialista.

Aunque todo sigue siendo un rumor y en su primer partido de la nueva temporada, Huerta ya se hizo presente en el marcador, con el Anderlecht, los Rayados del Monterrey quieren un futbolista que no les salga tan caro y puedan utilizarlo en varias zonas de la cancha. No ocupa un lugar de extranjero y así se darían oportunidad de contratar a más futbolistas.

Rayados ya había preguntado por Huerta

No es la primera ocasión que César Huerta está en el radar del Monterrey, pues desde que Martín Demichelis dirigió a los Rayados se escuchaba que el timonel preguntaba por sus servicios, pero en aquel momento su carta pertenecía a los Pumas y el conjunto universitario no quería dejarlo ir, pues era su único referente en el Pedregal.

“El Chino” Huerta llegó a principios de este 2025 a Bélgica para jugar con el Anderlecht y suma un total de 14 partidos y tres goles, por lo que para muchos medios en Bélgica el jugador a quedado a deber, pero el timonel y la directiva de su equipo han asegurado que todavía tiene oportunidad de ganarse un lugar.

¡¡CHINO HUERTA AL RESCATE!!🇲🇽🇲🇽🇲🇽



El mexicano anota el primer tanto para el Anderlecht🇧🇪🙌#JPL pic.twitter.com/Y9yjlCQhJQ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 17, 2025

Monterrey está a la espera de sumar refuerzos

El Monterrey al momento ocupa los primeros lugares de la competencia, pues aunque no es líder general sí esta peleando la cima y eso provoca que quiera seguirse reforzando de buena manera, pese a que en este torneo ha vendido más futbolista que comprado.

Los Rayados suman solamente una derrota en lo que va de la competencia antes de la Jornada 5 en la que enfrentará al Mazatlán y podría llevarse un susto si los de Sinaloa salen en un buen momento.