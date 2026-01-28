César Montes podría tener nuevo equipo en Europa y sorprende a todos cuál es

César Montes podría cambiar de equipo a menos de seis meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026 . El defensa central mexicano de 28 años es uno de los pilares más importantes del Lokomotiv de Moscú y fue uno de los jugadores más destacados de la Liga de Rusia durante la temporada pasada. Por este motivo, el canterano de Rayados de Monterrey despertó el interés de un importante equipo de Europa.

Diversos reportes mencionan que Montes se encuentra en carpeta del Besiktas de Turquía para reforzar su defensa en este mercado invernal. El conjunto de Estambul cuenta con solamente tres zagueros en su plantilla, por lo que está necesitado de cubrir dicha posición con un futbolista de jerarquía, y tanto el cuerpo técnico como la directiva creen que el mexicano es una gran opción .

César Montes es pretendido por el Besiktas de Turquía|Crédito: Lokomotiv

De todos modos, el periodista Kery Ruiz menciona que Besiktas no lo tendrá para nada fácil para fichar a Montes. Resulta que el defensor capitán de la Selección Mexicana es considerado indispensable dentro del equipo, por lo que deberán realizar una buena oferta para cambiar la opinión de la directiva. Sin embargo, la misma fuente señala que las conversaciones entre ambos clubes ya comenzaron.

TE PUEDE INTERESAR:



El valor de mercado de César Montes en la actualidad

Su buen rendimiento en el futbol ruso ha aumentado considerablemente el valor de mercado de Montes durante estos últimos años. Según la plataforma Transfermarkt, especializada en transferencias, el zaguero central tiene una ficha valorada en 7 millones de euros. Este monto podría ser utilizado como referencia para conocer cuánto dinero podría pagar el Besiktas por su traspaso, pues aún cuenta con contrato vigente hasta junio de 2029.

La Liga BBVA MX también busca a César Montes

Meses atrás, se dio a conocer que Chivas y Cruz Azul se encontraban analizando la situación de Montes para efectuar su fichaje. Sin embargo, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el futbolista habría preferido continuar jugando en Europa y tomar una decisión una vez finalizada la cita mundialista. De todos modos, tanto el Rebaño como La Máquina no realizaron movimientos formales.

Un cambio de equipo en estos momentos podría llegar a ser contraproducente para Montes, pues significaría adaptarse a un nuevo entorno, país y liga, a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. Si bien es cierto que llegar al futbol turco podría darle una mayor exposición, es un riesgo que podría traer graves consecuencias. Continuar en Rusia hasta junio parece la opción más sensata, pero la decisión final la tendrá el jugador.

