Excelentes noticias para la Copa Mundial de la FIFA 2026: aficionados celebran esta decisión
El máximo organismo rector del futbol anunció facilidades para poder ingresar a Estados Unidos, país sede del Mundial 2026
Uno de los principales problemas que presentan los aficionados extranjeros a la hora de planear su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el extendido tiempo que conlleva el proceso de obtener la visa que permita ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, tanto el país norteamericano como la FIFA anunciaron la activación de una nueva metodología para poder tramitar tu visado: el FIFA PASS.
FIFA Priority Appointment Scheduling System, su nombre completo, funciona de manera voluntaria y su principal objetivo es agilizar el proceso de la obtención de la visa estadounidense. Según reportes, el Departamento de Estado de Estados Unidos activó el sistema desde este pasado martes 20 de enero y, de esta manera, miles de aficionados en todo el mundo podrán realizar el trámite en tiempos más cortos .
¿Quiénes pueden participar del FIFA PASS?
De acuerdo a la información ofrecida por el máximo rector del futbol a nivel mundial, podrán acceder al modelo de FIFA PASS todas aquellas personas que tengan en posesión un boleto oficial del Mundial 2026 y que haya sido adquirido por los canales autorizados por la FIFA. Sin embargo, hay que resaltar que no se trata de un requisito obligatorio, ya que los aficionados que no lo consideren necesario podrán realizar los trámites sin utilizar esta plataforma.
TE PUEDE INTERESAR:
- Es argentino, cuesta 82 millones y América lo compraría para arreglar el mal arranque del Clausura 2026
- El refuerzo que Toluca consiguió para el Clausura 2026 y que ya logró lo que muchos solo sueñan
- El último capricho de Larcamón: Cruz Azul va por un fichaje sorpresa y tiene dos nombres en la mesa
A través de este proceso, los aficionados pueden acceder a citas prioritarias para la entrevista consular, un paso indispensable para poder ingresar al territorio estadounidense. Con esta iniciativa, tanto Estados Unidos como la FIFA buscan atender un problema recurrente en procesos migratorios: en varios países, los tiempos de espera para una cita de visa pueden extenderse por meses.
Las ventajas de tramitar tu visa con FIFA PASS
Entre las principales ventajas de tramitar tu visa mediante el programa de FIFA PASS se encuentra la posibilidad de agendar entrevistas consulares con prioridad, lo que significa una reducción significativa de tiempo respecto a los tiempos estándar de muchas embajadas y consulados.
De todos modos, las autoridades remarcaron que este sistema no garantiza la aprobación de la visa. El proceso migratorio se mantiene intacto y todas las solicitudes seguirán siendo evaluadas bajo los mismos criterios de seguridad, admisión y revisión consular establecidos por Estados Unidos.
¿Cómo solicitar el programa de FIFA PASS? Paso a paso
- Iniciar sesión en el sitio FIFA.com y enviar el formulario de registro para el FIFA PASS.
- Introducir el nombre completo y número de pasaporte.
- Comenzar con el proceso de solicitud de visado en la página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
- Seleccionar el país de nacionalidad o de residencia donde hará la solicitud.
- Llenar el formulario de solicitud de visado DS-160.
- El número de pasaporte debe coincidir con el que introdujo en la web de FIFA.
- Programe la cita para la entrevista de su visado.
- Subir una foto actual y efectuar el pago de la solicitud.
- Responder “sí” a la pregunta sobre si es portador de un boleto FIFA.
- Si la información en el sistema coincide con la del formulario de registro, recibirá un acceso para el FIFA PASS.
- Ya en la entrevista, responder todas las preguntas con la verdad.