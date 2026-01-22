Excelentes noticias para la Copa Mundial de la FIFA 2026: aficionados celebran esta decisión

Uno de los principales problemas que presentan los aficionados extranjeros a la hora de planear su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el extendido tiempo que conlleva el proceso de obtener la visa que permita ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, tanto el país norteamericano como la FIFA anunciaron la activación de una nueva metodología para poder tramitar tu visado: el FIFA PASS.

FIFA Priority Appointment Scheduling System, su nombre completo, funciona de manera voluntaria y su principal objetivo es agilizar el proceso de la obtención de la visa estadounidense. Según reportes, el Departamento de Estado de Estados Unidos activó el sistema desde este pasado martes 20 de enero y, de esta manera, miles de aficionados en todo el mundo podrán realizar el trámite en tiempos más cortos .

Los aficionados ya pueden acceder al FIFA PASS|Crédito: iStock

¿Quiénes pueden participar del FIFA PASS?

De acuerdo a la información ofrecida por el máximo rector del futbol a nivel mundial, podrán acceder al modelo de FIFA PASS todas aquellas personas que tengan en posesión un boleto oficial del Mundial 2026 y que haya sido adquirido por los canales autorizados por la FIFA. Sin embargo, hay que resaltar que no se trata de un requisito obligatorio, ya que los aficionados que no lo consideren necesario podrán realizar los trámites sin utilizar esta plataforma.

A través de este proceso, los aficionados pueden acceder a citas prioritarias para la entrevista consular, un paso indispensable para poder ingresar al territorio estadounidense. Con esta iniciativa, tanto Estados Unidos como la FIFA buscan atender un problema recurrente en procesos migratorios: en varios países, los tiempos de espera para una cita de visa pueden extenderse por meses.

Las ventajas de tramitar tu visa con FIFA PASS

Entre las principales ventajas de tramitar tu visa mediante el programa de FIFA PASS se encuentra la posibilidad de agendar entrevistas consulares con prioridad, lo que significa una reducción significativa de tiempo respecto a los tiempos estándar de muchas embajadas y consulados.

De todos modos, las autoridades remarcaron que este sistema no garantiza la aprobación de la visa. El proceso migratorio se mantiene intacto y todas las solicitudes seguirán siendo evaluadas bajo los mismos criterios de seguridad, admisión y revisión consular establecidos por Estados Unidos.

¿Cómo solicitar el programa de FIFA PASS? Paso a paso