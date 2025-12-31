Otro club de la Liga BBVA MX quiere a César Montes y ya se lo disputa a Cruz Azul

Recientemente se supo que Cruz Azul quiere a un jugador que está en su mejor momento y vale mucho dinero: César Montes. El defensa central de 28 años parece ser la obsesión de La Máquina. No obstante, hay un nuevo equipo de la Liga BBVA MX que sueña con tenerlo para el Clausura 2026 y se lo disputa en este mercado de fichajes.

Resulta que Rayados de Monterrey quiere competir con Cruz Azul y con Club América por el fichaje del futbolista que tiene un alto valor de mercado. Claro, es que se trata de un canterano del conjunto regio. Además, se cree que podría ver con buenos ojos todo esto ya que, de seguir en Rusia, César Montes estaría 3 meses sin jugar.

César Montes es un jugador muy caro para la Liga BBVA MX pero lo quieren

En la actualidad, Montes tiene un precio altísimo: 7 millones de euros, según Transfermarkt. Cabe destacar que en su momento Rayados de Monterrey lo vendió en 8 millones de euros al RCD Espanyol de Barcelona. Además, luego pasó al Almería por 14 md€ y más tarde al Lokomotiv Moscú por 6M de la moneda europea.

Pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026, no estaría nada mal que César Montes retorne a la Liga MX, ya sea con Cruz Azul, Rayados o América. Incluso, tal vez podría darse a través de un préstamo. Su contrato en Rusia es hasta junio de 2029.

Los números de César Montes en Lokomotiv Moscú de Rusia

De acuerdo a los datos de BeSoccer, página especializada en estadísticas de los jugadores, los números de César Montes en Lokomotiv Moscú (Rusia) son los siguientes:

Partidos jugados: 39

Juegos en los que fue titular: 38

Goles convertidos: 3

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: 6 amarillas y ninguna roja

Altas y bajas confirmadas de Cruz Azul

Más allá de los rumores que se han dado en este mercado de fichajes, por ahora en La Máquina solo se ha conocido que hay un refuerzo y un jugador que se marchó de cara al Clausura 2026.

Altas:

Miguel Borja

Bajas: