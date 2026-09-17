Entrenador de Wolverhampton Wanderers revela la gravedad de la lesión de Raúl Jiménez

El pasado miércoles 16 de septiembre del 2026, Raúl Jiménez tuvo que salir de cambio en el partido de Everton vs Wolverhampton Wanderers al resintirse de su rodilla izquierda por lo que se tiró al terreno de juego para recibir atención médica. El mexicano salió de cambio al minuto 38 y tras finalizar el encuentro, el entrenador César Peixoto reveló la gravedad de la lesión de Jiménez.

César Peixoto revela gravedad de la lesión de Jiménez

César Peixoto explicó en exclusiva para las cámaras de los Wolves que tenía planeado que Raúl Jiménez solo jugará 45 minutos luego de no tener minutos en el partido pasado, detalló que no es una lesión muscular, que es una lesión que tiene en la rodilla desde hace unos días por lo que estarán sin él por algunas semanas y confesó que son malas noticias para el equipo.

"The lads did a great job and stayed organised all the time. We fought, we played and we stayed competitive during the 90 minutes." Cesar's thoughts on tonight's cup exit 🗣️ pic.twitter.com/QwikJxyfJt — Wolves (@Wolves) September 16, 2026

“Solo iba a jugar 45 minutos, como Krejci. Raúl tenía que jugar porque no disputó los 90 minutos en el último partido. No es una lesión muscular, pero tiene una pequeña lesión en la rodilla y estaremos sin él durante algunas semanas. Sin duda, son malas noticias para nosotros.”

Peixoto agregó que Raúl es un jugador clave para el equipo, era importante que tuviera minutos y mantenerlo en forma pues con su edad deben de gestionar el tiempo en el terreno de juego, por lo que su lesión es algo que podía pasar en el entrenamiento o en el partido como sucedió.

“Raúl es Raúl. Es un jugador clave para nosotros y, lamentablemente, tiene esta lesión. Estamos frustrados, y él también. Pero sabe que necesitaba jugar y sumar minutos para mantenerse en forma para el próximo partido. A su edad, tenemos que gestionar sus minutos, pero jugar muy pocos tampoco es bueno. Hablé con él antes del partido y le dije que solo jugaría 45 minutos. Es algo que pudo haber ocurrido en el entrenamiento y esta noche ocurrió en el partido.”

Con la declaración del entrenador, se confirma que Raúl Jiménez será baja para la Selección Mexicana para que el delantero pueda trabajar en su recuperación.

Por el momento, el club no ha compartido algún comunicado médico en el que explique más detalles de la lesión de Jiménez.