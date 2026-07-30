Quiénes son los mexicanos que participarán en la Champions League 2026

La Champions League 2026 se encuentra a unas cuantas semanas de comenzar y la presencia de los futbolistas mexicanos seguirá vigente. En la pasada edición hubo dos futbolistas que estuvieron presentes: Álex Padilla y Rodrigo Huescas. El portero del Athletic de Bilbao no logró disputar ningún minuto, mientras que Huescas fue un recurrente con el Copenhague al sumar 459 minutos.

En la presente campaña estarán Obed Vargas y Álvaro Fidalgo como los mexicanos presentes hasta el momento. Uno lo hará por parte del Atlético de Madrid y el segundo como figura del Real Betis. Sin embargo, hay que considerar que podría haber una serie de modificaciones que aumenten o disminuyan la lista una vez arranque la Champions League 2026.

Álvaro Fidalgo será uno de los jugadores mexicanos presentes en la Champions League 2026

México tendrá a dos jugadores participando en la Champions League 2026

Todo parece indicar que México contará con dos jugadores en la Champions League por tercera vez consecutiva. En la temporada 2024-2025 se contó con la participación de Santiago Giménez como jugador del Feyenoord e Hirving Lozano como figura del PSV Eindhoven.

En la edición del 2023-2024 se registraron 4 jugadores mexicanos; Santiago Giménez, Hirving Lozano, Jorge Sánchez y Jesús Manuel Corona. La temporada 2015-2016 fue en la que se llegó a un pico histórico de 7 jugadores mexicanos, liderada por Javier Hernández y Raúl Jiménez.

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Cuántos jugadores mexicanos han estado en la Champions League

Tomando en cuenta las rondas previas de clasificación, se registran 29 jugadores mexicanos convocados para la Champions League. Dentro de la lista, solo Álex Padilla no logró sumar minutos tras quedarse en el banquillo en la anterior edición.

Obed Vergas debutaría en Champions League

En ese sentido, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas podrían aumentar la lista a 31 futbolistas convocados y 30 que sumarían minutos dentro de la máxima competencia europea a nivel de clubes, por lo que el papel que puedan desempeñar en esta nueva edición será importante en la historia que tiene México dentro de la competencia.

