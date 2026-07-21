OFICIAL: Futbolista mexicano ficha con equipo que jugará la Champions League

Antonio Portales es uno de los pocos futbolistas aztecas que han jugado en Europa durante los últimos años. Ahora, el defensa mexicano volverá a cruzar el Océano Atlántico, después de jugar para el Tampico Madero en el Clausura 2026 de la Liga Expansión MX, para unirse a un equipo que jugará la Champions League en la temporada 2026-27.

El zaguero firmó con el Omonia 29m de Chipre por un año con la opción de extender su contrato, con base en múltiples reportes. Portales, de 30 años, se formó en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey y en México pasó por Atlético San Luis, Alebrijes de Oaxaca y Atlante antes de dar el salto al Dundee FC de Escocia en 2023.

El nacido en Tampico se despidió de la Jaiba Brava a través de un video en redes sociales. El zaguero jugó con el club de su ciudad natal después de quedarse sin equipo tras su etapa con el equipo escocés. De acuerdo con Transfermarkt, el valor del futbolista mexicano es de 850 mil euros, pero su pico lo tuvo cuando era miembro del Dundee con 900 mil.

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Antonio Portales, el mexicano que jugará en la Champions League

Por ahora, la llegada de Portales al Omonia 29m apunta a ser un paso importante en la carrera del futbolista mexicano porque por primera vez podría jugar las rondas clasificatorias de la Champions League. El club chipriota enfrentará al Kairat Almaty de Kazajistan en la segunda ronda de clasificación. El club kazajo llegó a esta instancia luego de superar al Sutjeska de Montenegro en la primera fase.

El primer partido contra el Kairat por el sueño de avanzar en la Champions League se disputará el 22 de julio en el Estadio GSP de Nicosia y la vuelta será disputada el 29 de julio en el Estadio Central de Almaty en Kazajistán.