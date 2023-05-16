‘De los partidos más importantes en la historia del Inter’, Simone Inzaghi

Inter de Milan se quedó con el partido de ida, luego de sorprender en los primeros minutos del encuentro al Ac Milan; en un lapso de 4 minutos los nerazzurri terminaron encaminando la serie para aspirar a disputar la Final en Estambul. cabe destacar que son el último club italiano en levantar la Champions League.

Edin Dzeko puso el 1-0 al minuto 7 tras un cobro de tiro de esquina, el bosnio remató dentro del área para abrir la cuenta para el Inter, sólo 4 minutos después, los nerazzurri encontraron el segundo en complacencia con las desatenciones de la zaga. Por su parte el Milan es el equipo italiano más laureado en la Champions League con 7 campeonatos, por lo que apelará a su tradición para dar la remontada.

Gol de Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda en el Chivas vs Atlas de la liguilla del Clausura 2023

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Palabras de Simone Inzaghi | Semifinales Champions League

El Derby della Madonnina ha sido recurrente en la Champions League, el Ac Milan ha ganado los dos últimos cruces que han tenido, el técnico nerazzurro, Simone Inzaghi, entiende que es uno de los duelos más importantes en la historia del club.

“Sabemos que es uno de los partidos más importantes en la historia del Inter. Conocemos la importancia del partido, lo que significa para nosotros, para el club y para los aficionados. Tendremos que interpretarlo de la mejor manera posible", señaló el estratega en rueda de prens.

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“Hará falta tener la cabeza fría y el corazón caliente, es la única manera de interpretar de la mejor manera posible el partido. Depende de nosotros, sabemos a quién nos enfrentamos pero estamos en un momento muy bueno”, dijo Simone Inzaghi.

Por su parte el arquero del Inter, André Onana aseguró que el equipo está acostumbrado a jugar en estos escenarios de Champions League ,en los que el club debe ganar sí o sí, y la presión no es algo con lo que tengan problema.

“Estamos acostumbrados a jugar este tipo de duelos. Iremos partido a partido. Nos queda muchísimo. Tenemos un partido ante un rival importante”, mencionó Onana previo al duelo de Vuelta de Champions League este 16 de mayo.

