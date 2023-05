Si supiera el método ganador del Madrid lo copiaría: Guardiola

El entrenador español Pep Guardiola, técnico del Manchester City, declara que si conociera el método del Real Madrid para el éxito en la Champions League lo copiaría y que si el equipo blanco gana tanto en Europa es porque, como otros equipos en el pasado, tiene “grandes jugadores”.

Guardiola en conferencia de prensa en la ciudad deportiva del Manchester City a poco más de 24 horas de enfrentarse al Real Madrid en la vuelta de Champions League habló sobre este duelo que es considerado por muchos como la final adelantada.

“Las emociones van a ser fuertes y para ganar al Madrid tienes que tener un plan. Mi sensación es que tenemos que ser mejores que en la ida, tenemos que tener más ocasiones. Tenemos enfrente al oponente más fuerte”, dijo Guardiola.

“Si lo supiera, por qué gana el Madrid, intentaría copiar el método. Básicamente lo que diría es que siempre han tenido jugadores de altísimo nivel, sin esos jugadores no se gana. Cuando el Milan ganaba con Sacchi o nosotros en el Barcelona era porque teníamos jugadores de mucho nivel”, adjunto el entrenador catalán.

“Los partidos contra el Real Madrid siempre los he afrontado pensando en nosotros. Sin faltarle el respeto al oponente, pero en estos partidos tienes que pensar mucho en ti mismo. Conocer al Madrid no significa que lo puedas controlar”.

Guardiola señala que su legado ya es excepcional

El legado de Pep Guardiola en el Manchester City fue uno de los temas en la conferencia de prensa y el técnico bromeó con que ya es excepcional.

“Mi legado ya es excepcional, no somos estúpidos y sabemos lo importante que es el partido de mañana, por el rival, por la competición, por muchas cosas, tenemos que disfrutar el momento, ser conscientes de lo afortunados que somos de estar aquí".

“El legado es que nos los hemos pasado de puta madre. Durante cinco o seis años, ganamos muchas cosas y jugamos muy bien y que se recuerde, eso es lo importante. En Europa si no ganamos la Champions no nos van a recordar, pero nos lo pasamos muy bien. En seis años aquí me lo he pasado teta. Eso es lo mejor que te puede pasar”, finalizó el técnico español.