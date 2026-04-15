Charly Rodríguez revela la verdad de qué piensan los jugadores sobre Nicolás Larcamón
Tras la categórica eliminación por Concachampions, el jugador de Cruz Azul habló sobre el entrenador
Cruz Azul fue eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026, tras perder 4-1 en el global contra LAFC en los cuartos de final. Tras esto, desde la afición celeste llegó un cántico fácil de reconocer: “Fuera, fuera, fuera Larcamón”. Mientras todo eso sucedía, en zona mixta el futbolista Charly Rodríguez reveló la verdad sobre lo que piensan los jugadores sobre Nicolás Larcamón.
Mientras las declaraciones de Nicolás Larcamón fueron polémicas, Charly Rodríguez expresó: “Larcamón es un gran técnico que trabaja muy bien y que da todo de sí todos los días. Son cosas del futbol, a veces no se puede ganar como uno quisiera para que la gente estuviera feliz. Pero uno va todos los días con esa ilusión de ser mejores. Ahora nos queda la liga y daremos todo”.
Tras la eliminación en el Estadio Cuauhtémoc, el pivote de 29 años agregó: “Estamos muy unidos como grupo. Trabajamos para ganar. Un golpe duro por la ilusión que teníamos en este torneo, dimos todo de nosotros esta noche, hicimos muchas cosas bien. Daremos todo de nosotros por la liga”.
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Como Charly Rodríguez, Erik Lira también defendió a Nicolás Larcamón
Así como Charly Rodríguez, el otro capitán de Cruz Azul, Erik Lira, se refirió a esta situación. “La afición es algo que nosotros no podemos controlar, el grupo está con Nicolás Larcamón”, dijo. Además, sostuvo: “Si jugamos como hoy, estoy seguro que vamos a ganar la Décima”.
¿Qué dijo Nicolás Larcamón tras la eliminación de Cruz Azul?
“Ahora sí tenemos un único foco, un único objetivo. Tenemos mejores condiciones de recuperación, de preparación de partidos… todo eso es oportunidad, si te determinás a que lo sea. La mejor noticia para nosotros es que el grupo está re contra determinado, que quiere más que nunca el título de Liga MX… siento que el fuego ahora va a ser muy importante”, expresó el DT.
Los números de Nicolás Larcamón como entrenador de Cruz Azul
De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas dentro del futbol, estos han sido los números de Nicolás Larcamón como entrenador de Cruz Azul:
- Partidos dirigidos: 45
- Victorias: 24
- Empates: 14
- Derrotas: 7
- Títulos: 0
- Torneos sin títulos: Apertura 2025, Derbi de las Américas 2025, Copa Intercontinental 2025 y Concachampions 2026.
@aztecadeportes ¡DOLIDOS POR LA DERROTA! 😬 Charly Rodríguez habla sobre la eliminación de Cruz Azul ante Los Ángeles FC, sin embargo, pone como objetivo principal la Liga MX 👀 #Futbol #CruzAzul #LAFC #LigaMX #CharlyRodriguez ♬ sonido original - AztecaDeportes
Además, así le ha ido en los torneos en los que dirigió al Cruz Azul:
- Liga BBVA MX, Apertura 2025: Eliminado por Tigres de la UANL en semifinales (2-2 global, posición en la tabla)
- Concacaf Champions Cup 2026: Eliminado en cuartos de final por LAFC (1-4 global)
- Derbi de las Américas 2025: Perdió con Flamengo (1-2)
- Copa Intercontinental 2025: Si le hubiera ganado a Flamengo (Derbi de las Américas) y a Pyramids de Egipto (Copa Challenger), habría jugado ante PSG.
- Liga BBVA MX, Clausura 2026: Ocupa el 2º lugar con 28 puntos.