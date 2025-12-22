¿Ayuda a Checo Pérez? Estos son todos los CAMBIOS que habrá en la F1 2026

Restan poco menos de tres meses para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , misma que podría ser una de las más intensas de los últimos años y que, seguramente, generará mucho impacto en México gracias al regreso del piloto Checo Pérez a través de Cadillac.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 después de un año de ausencia mediante una escudería que hará su debut en la máxima categoría del automovilismo y que confió en el mexicano y en Valtteri Bottas para ello. Ahora bien, ¿sabías que la F1 contará con cambios significativos para la siguiente temporada?

¿Cuáles son los cambios que tendrá la F1 para la temporada 2026?

El primer gran cambio de la F1 para la siguiente temporada es el adiós del DRS, el cual le permitía a los pilotos abrir el alerón trasero para adelantar a sus rivales. Del mismo modo, habrá motores híbridos cuya potencia será mitad tradicional y mitad eléctrica, lo cual hará de la competencia una más reñida.

La evolución de #F1 en 2026.

Una nueva generación de monoplazas, actualización de chasis y unidades de potencia.

Conoce la mayor revisión de regulaciones en su historia ➡️ https://t.co/UmRaeFU3PJ pic.twitter.com/uSf4tUFK8J — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) December 17, 2025

Los autos ahora serán mucho más ligeros al grado de pesar 30 kilos menos en relación al pasado, así como 20 centímetros más cortos y diez centímetros más angostos. Del mismo modo, el efecto suelo tendrá difusores extendidos que implicarán una carga aerodinámica más importante para los pilotos.

Finalmente, Checo Pérez y el resto de los pilotos de la Fórmula 1 podrán disfrutar del Modo Boost para la siguiente temporada. Se trata de una herramienta que buscará tener un mejor adelantamiento al momento de estar a menos de un segundo de otro monoplaza, hecho que ocurría anteriormente con el DRS.

¿Cuándo y dónde será la primera carrera de Checo Pérez con Cadillac?

De acuerdo con el calendario establecido hace algunos meses, la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se llevará a cabo el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne , Australia. Será aquí en donde Checo Pérez y Valtteri Bottas harán su debut oficial en Cadillac.

