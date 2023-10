“No hay razón para que eso ocurra": Checo descarta por completo una salida de Red Bull

Checo Pérez ha hecho oídos sordos a todos los rumores que lo han rodeado en las últimas semanas. El piloto mexicano está concentrado en realizar un buen fin de semana en el Gran Premio de los Estados Unidos, y zanjar de una vez por todas los señalamientos de los que ha sido objeto por sus últimos resultados.

La experiencia de más de una década en la Fórmula 1 le ha dado a Checo las herramientas para reponerse de los momentos críticos y esta no es la excepción. El piloto de 33 años es consciente de los errores que ha cometido, pero también de que el trabajo que ha hecho en los últimos días lo avalará para volver a su mejor rendimiento en la gira por el continente americano.

“Sí, es difícil, por supuesto, ya sabes, no es lo ideal cuando pasas por un período difícil en tu carrera. Pero me encanta el reto de volver a ello. Creo que lo fácil sería dejarlo. Pero yo no soy así. Y no me rendiré. No tengo dudas de que volveré a mi mejor nivel y ese es mi único objetivo que tengo en mente. Ni siquiera pienso en retirarme ni nada parecido, porque es el camino más fácil”, declaró a su llegada a Austin.

Sobre su continuidad con Red Bull el próximo año

“100%". Fue la respuesta de Pérez cuando le preguntaron sobre qué tan seguro estaba de que el próximo año correría con la estructura de la bebida energética. “Tengo un contrato y las conversaciones con el equipo también. Así que no hay ninguna razón para que no cumpla ese contrato”.

Finalmente, respecto a los comentarios que han surgido en los últimos días, acerca de que no únicamente saldría de Red Bull, sino que el tapatío contemplaría un retiro definitivo de la categoría, Pérez comentó que “sólo me río de ello. No hay nada que pueda hacer”.