¡Más de 300 millones! El sueldo que ganaría Checo Pérez como piloto de Cadillac

Este 26 de agosto de 2025, Cadillac Racing confirmó a través de sus redes sociales a Sergio ‘Checo’ Pérez c omo su piloto para la Fórmula 1 de 2026 y el mexicano tendría un contrato millonario.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒 Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

‘Checo’ regresa a la F1 luego de quedar fuera una temporada. El mexicano tiene un nuevo reto en puerta en una nueva escudería que debutará en la máxima categoría del automovilismo con respaldo de General Motors.

Te puede interesar: OFICIAL: Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

Los millones que ganaría Sergio Checo Pérez

Cadillac le pagaría una millonada a Sergio ‘Checo’ Pérez, algo que pudo ser clave para convencerlo del nuevo proyecto. La escudería le estaría pagando más de 300 millones de pesos por temporada. Números que pueden aumentar por diferentes bonos, incentivos comerciales y exposición de marca.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team’s future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Diferentes medios han asegurado que el contrato que tendría Cadillac con Pérez sería entre los 15 y 17 millones de dólares anuales de salario base, a lo que se sumaría:



Bonos por resultados: podios, victorias y posiciones en el campeonato.

Incentivos comerciales: un porcentaje de las ventas de mercancía oficial con su nombre y número.

Exposición de marca: acuerdos paralelos con patrocinadores, particularmente en mercados hispanos.

La fecha en que debutará Checo Pérez con Cadillac

El regreso Checo Pérez a Cadillac ya tiene fecha marcada: el primer Gran Premio de la temporada 2026, cuyo calendario aún no ha sido confirmado por la FIA, pero que tradicionalmente inicia en marzo, con Bahréin o Australia como posibles sedes inaugurales.