deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

¡Más de 300 millones! El sueldo que ganaría Checo Pérez como piloto de Cadillac

Este 26 de agosto de 2025, Cadillac Racing confirmó a Sergio ‘Checo’ Pérez como su piloto para la Fórmula 1 de 2026 y el mexicano tendría un contrato millonario

Sergio Checo Pérez Cadillac F1
X Cadillac
Iván Vilchis
AUTOMOVILISMO
Compartir

Este 26 de agosto de 2025, Cadillac Racing confirmó a través de sus redes sociales a Sergio ‘Checo’ Pérez c omo su piloto para la Fórmula 1 de 2026 y el mexicano tendría un contrato millonario.

Checo’ regresa a la F1 luego de quedar fuera una temporada. El mexicano tiene un nuevo reto en puerta en una nueva escudería que debutará en la máxima categoría del automovilismo con respaldo de General Motors.

Te puede interesar: OFICIAL: Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

Los millones que ganaría Sergio Checo Pérez

Cadillac le pagaría una millonada a Sergio ‘Checo’ Pérez, algo que pudo ser clave para convencerlo del nuevo proyecto. La escudería le estaría pagando más de 300 millones de pesos por temporada. Números que pueden aumentar por diferentes bonos, incentivos comerciales y exposición de marca.

Diferentes medios han asegurado que el contrato que tendría Cadillac con Pérez sería entre los 15 y 17 millones de dólares anuales de salario base, a lo que se sumaría:

  • Bonos por resultados: podios, victorias y posiciones en el campeonato.
  • Incentivos comerciales: un porcentaje de las ventas de mercancía oficial con su nombre y número.
  • Exposición de marca: acuerdos paralelos con patrocinadores, particularmente en mercados hispanos.

La fecha en que debutará Checo Pérez con Cadillac

El regreso Checo Pérez a Cadillac ya tiene fecha marcada: el primer Gran Premio de la temporada 2026, cuyo calendario aún no ha sido confirmado por la FIA, pero que tradicionalmente inicia en marzo, con Bahréin o Australia como posibles sedes inaugurales.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Fórmula E EPrix Tokio Ronda 8
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 8, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1
×
×