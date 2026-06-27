Checo Pérez y la dolorosa lección que aprendió tras el GP de Barcelona

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, tuvo una decorosa participación en el Gran Premio de Barcelona luego de sumar su mejor lugar desde su llegada a Cadillac, pues terminó el circuito en la posición 14 luego de terminar todas las vueltas pese a las dificultades mostradas.

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Checo Pérez aprovechó el abandono de ocho pilotos para quedarse en esta posición, misma que, si bien es llamativa, le impide sumar puntos en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Ahora bien, ¿cuál fue la lección que el nacido en Jalisco pudo aprender tras este GP?

¿Qué lección aprendió Checo Pérez tras el GP de Barcelona?

A pesar de su lugar en la clasificación general, Checo Pérez aprendió que uno de los puntos que debe tener en cuenta es la complicada degradación que su monoplaza ha tenido, misma que le ha impedido pelear por puestos que le den puntos a Cadillac en esta temporada.

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Y es que, según lo explicado por Checo Pérez, la degradación en el auto hizo que a partir de la vuelta 15 los neumáticos perdieran mucho rendimiento, por lo que pasó de estar cerca de monoplazas como Williams a perder cualquier oportunidad para sumar unidades en Barcelona.

Por tal motivo, entiende que este problema debe ser arreglado de forma inmediata si Cadillac desea puntuar no solo en el siguiente Gran Premio, sino en el resto de la temporada. Además, la escudería ha tenido algunos problemas con Valtteri Bottas, quien de nueva cuenta no terminó el circuito español.

¿Cuándo vuelve a correr Checo Pérez en la Fórmula 1?

Después de lo vivido en el Gran Premio de Barcelona, Checo Pérez y el resto de los pilotos volverán a la pista para disputar el GP de Austria, uno de los más interesantes del calendario. Este se llevará a cabo el domingo 28 de junio en punto de las 7:00 horas, tiempo centro de México.