Checo Pérez podría estar junto a Lionel Messi; esta sería la icónica colaboración

La Fórmula 1, en su temporada 2026, retomará actividades este domingo 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, uno de los más interesantes del calendario. Este evento, curiosamente, puede significar la posible unión entre Lionel Messi y el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez.

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Para poner un poco de contexto, vale decir que Checo Pérez regresó a la máxima categoría del automovilismo profesional durante esta temporada después de un año sabático. La escudería responsable de traerlo de regreso fue Cadillac, la cual está haciendo su debut en esta campaña.

¿Cómo sería la colaboración entre Checo Pérez y Lionel Messi?

El Miami International Autodrome podría contar con la presencia de Lionel Messi, quien aprovecharía su día libre en el Inter Miami para formar parte de este evento. En esencia, se esperaba que el sudamericano únicamente apoyara a su compatriota Franco Colapinto; sin embargo, la situación podría dar un cambio radical.

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Esto radica en que Franco Colapinto y Checo Pérez son los únicos latinos que forman parte de la temporada actual de la Fórmula 1. Ante ello, el periodista Fernando Svaluto establece que la disposición del jugador fue intercambiar palabras con Colapinto, aunque no descarta hacer lo mismo con el mismo Sergio.

Cabe decir que esta no es la primera vez que Lionel Messi forma parte de un Gran Premio, pues en 2018 y en 2023 hizo lo mismo. Ante esto, se espera que exista una colaboración entre ambos elementos, lo cual, seguramente, hará que la afición de los dos explote en júbilo a través de las redes.

¿Por qué la Fórmula 1 tuvo un parón de más de un mes?

Antes del GP de Miami el calendario de la Fórmula 1 tenía establecidos los GP’s de Bahréin y Arabia Saudita, programados para abril de este año. Sin embargo, los mismos fueron cancelados por la máxima categoría del automovilismo debido a los conflictos sociales y políticos que existen de ese lado del mundo.