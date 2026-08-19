El inesperado dato de Checo Pérez que destaca en su primera temporada con Cadillac

La primera temporada de Cadillac en la Fórmula 1 está siendo mucho más complicada de lo esperado. Después de 11 Grandes Premios, la escudería estadounidense todavía no consigue sumar puntos, pero dentro del garaje comienza a aparecer una tendencia favorable para Sergio “Checo” Pérez.

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El mexicano está imponiéndose en la comparación directa frente a Valtteri Bottas durante la primera mitad de la campaña.

Los resultados todavía no permiten celebrar demasiado, pero para un equipo que se encuentra construyendo prácticamente desde cero, medir el rendimiento de sus dos pilotos también resulta fundamental para determinar el camino que deberá seguir el proyecto.

Getting into the details tonight to prep for tomorrow 🧑‍💻 pic.twitter.com/WlAFnfOnkr — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) July 25, 2026

Checo también destaca recuperando posiciones

Hay otro dato que ayuda a entender la temporada del mexicano. Dspués de las primeras 11 carreras, Checo aparece entre los pilotos que más posiciones han recuperado durante los Grandes Premios de 2026.

Pérez acumula 28 lugares ganados respecto a sus posiciones de salida, cifra solamente superada por Carlos Sainz, quien registra 29. Fernando Alonso aparece inmediatamente detrás del mexicano con 27.

El dato debe tomarse con contexto, porque las posiciones también pueden recuperarse por abandonos o problemas de otros competidores. Sin embargo, refleja la capacidad de Pérez para avanzar en carrera pese a las limitaciones que ha mostrado Cadillac.

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La experiencia de Checo comienza a pesar en Cadillac

El mexicano llegó al proyecto precisamente para atravesar momentos como este.

Cadillac apostó por dos pilotos experimentados para su debut y tanto Pérez como Bottas conocen perfectamente lo que significa desarrollar un monoplaza dentro de la Fórmula 1.

Pero mientras los primeros puntos continúan resistiéndose, Checo comienza a establecer diferencias internas.

La prioridad para la segunda mitad del año será transformar ese rendimiento en resultados concretos y acercar al equipo estadounidense a la zona de puntos.

Cadillac todavía tiene mucho trabajo por delante antes de pensar en competir regularmente en la zona media de la parrilla. Siin embargo, Pérez está consiguiendo algo importante: demostrar que todavía puede extraer rendimiento incluso cuando el automóvil no ofrece demasiadas oportunidades.