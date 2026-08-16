Checo Pérez comparte la frase que le permitió no abandonar la Fórmula 1 en sus momentos más oscuros

La carrera de Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1 está marcada por victorias, podios y un subcampeonato mundial. Sin embargo, antes de convertirse en uno de los pilotos más reconocidos de México, tuvo que superar una etapa en la que estuvo cerca de renunciar a su mayor sueño.

El tapatío dejó su país durante la adolescencia para continuar su formación en Europa. La soledad, los malos resultados y la falta de recursos hicieron que se planteara volver a casa. No obstante, una conversación con su familia cambió su mentalidad y le permitió continuar con su carrera.

La frase que evitó que Checo Pérez abandonara su sueño

Durante una entrevista con Cracks Podcast, Checo Pérez recordó que su madre le pidió regresar a México debido a las dificultades que estaba atravesando en Alemania. El piloto tenía problemas para comunicarse, no conseguía los resultados esperados y pasaba la mayor parte del tiempo completamente solo.

Checo Pérez|Crédito: @SChecoPerez / X

Fue entonces cuando se hizo una promesa que terminó marcando su trayectoria: “Yo no me voy a regresar hasta que sea campeón del mundo”. A partir de ese momento, entendió que debía aprovechar la oportunidad y resistir a pesar de las adversidades.

Pérez consideraba que, si volvía a México, difícilmente tendría una nueva posibilidad de competir en Europa. Por este motivo, decidió mantenerse firme y continuar trabajando para acercarse a la Fórmula 1.

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Los difíciles meses que Checo Pérez vivió en Alemania

Checo se mudó a Alemania en 2005, cuando tenía 15 años, para competir en la Fórmula BMW ADAC. Durante sus primeros meses fue alojado en un motel de carretera frecuentado principalmente por camioneros.

El mexicano no hablaba alemán y tenía dificultades para entenderse con los integrantes de su equipo. Además, apenas podía mantener contacto con su familia debido a las limitaciones tecnológicas de aquella época. Según recordó, un Nintendo era prácticamente su única compañía cuando no tenía entrenamientos ni pruebas.

Checo Pérez explica fallas de su Cadillac en Japón|X/Cadillac F1 Team

Los resultados tampoco aparecieron de inmediato. Pérez terminó en el lugar 14 durante su primera temporada con 4speed Media. Sin embargo, permaneció en el campeonato y un año después mejoró hasta ocupar la sexta posición de la clasificación.

Checo Pérez cumplió su sueño de ganar en la Fórmula 1

La perseverancia permitió que Checo Pérez llegara a la Fórmula 1 en 2011 con Sauber. Posteriormente pasó por McLaren, Force India y Racing Point, aunque tuvo que disputar 190 Grandes Premios antes de conseguir su primera victoria.

El triunfo llegó en el Gran Premio de Sakhir de 2020. Pérez cayó hasta el último lugar después de un incidente en la primera vuelta, pero protagonizó una remontada histórica y terminó en lo más alto del podio.

Aquella actuación fue determinante para que Red Bull lo contratara en 2021. Con la escudería austriaca consiguió cinco victorias, ayudó al equipo a ganar dos campeonatos de constructores y se convirtió en subcampeón mundial durante la temporada 2023.

Checo Pérez inició una nueva etapa con Cadillac

Después de salir de Red Bull al finalizar 2024, Checo permaneció un año fuera de la parrilla. El mexicano aprovechó ese periodo para pasar tiempo con su familia y analizar si realmente quería volver a competir.

Finalmente, Cadillac lo convenció para liderar su proyecto en la Fórmula 1 junto a Valtteri Bottas. De esta manera, aquella promesa realizada durante sus momentos más complicados en Alemania continúa acompañando a Pérez en la recta final de su trayectoria profesional.