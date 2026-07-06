Checo Pérez reaparece tras la derrota de México y manda un poderoso mensaje a los mexicanos

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un profundo sentimiento de tristeza entre millones de aficionados. Después de caer 3-2 ante Inglaterra en un partido vibrante disputado en el Estadio Ciudad de México, el sueño azteca llegó a su fin pese a la entrega mostrada hasta el último minuto. Inglaterra se impuso con un doblete de Jude Bellingham y un gol de Harry Kane, mientras que Julián Quiñones y Raúl Jiménez mantuvieron con vida a México hasta el cierre del encuentro.

Te puede interesar: FIFA hace oficial el nuevo balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Horas después del silbatazo final, uno de los primeros personajes del deporte mexicano en pronunciarse fue Checo Pérez, quien publicó un emotivo mensaje dirigido tanto al equipo de Javier Aguirre como a toda la afición.

Checo Pérez agradeció lo que provocó la Selección Mexicana

Lejos de centrarse únicamente en la derrota, el piloto de Cadillac destacó el ambiente que se vivió durante el torneo y el orgullo que sintió al ver a millones de mexicanos unidos alrededor de la Selección.

"Sé que todos estamos muy tristes, es un día muy triste para todos, para todos como país, pero quiero quedarme con lo positivo, y quiero darle las gracias a esta selección que de verdad nos hicieron unirnos, a mi país por haber hecho esta fiesta como la hicieron, es un orgullo para mí como mexicano ver cómo otros países se expresan de México, de lo bien que la pasaron, de lo increíble que fue, y eso es algo que me llena mucho."

Te puede interesar: ¿Augurio inglés? La estadística que le daría el subcampeonato del Mundial 2026 a Inglaterra y Harry Kane

México vs Inglaterra RESUMEN y GOLES | Highlights | Copa Mundial FIFA 2026

El mensaje completo de Checo Pérez tras la eliminación de México

El tapatío también hizo un llamado a conservar la unidad que, a su juicio, dejó el torneo entre los mexicanos.

"Me dio mucho gusto ver a todos los mexicanos unidos, creo que teníamos muchísimos años sin estar todos unidos, sin chairos, sin fifís, sin nada de esas tonterías que sólo nos separan, es algo que les quiero agradecer y espero que esto nos haya dejado esta selección, este Mundial, y que se quede con nosotros por siempre. Espero que a partir de hoy seamos ese México unido que tanto necesitamos y que hemos demostrado que unidos nadie puede con nosotros. Muchas gracias Selección y estoy seguro que vendrán mejores momentos para todos. Fuerte abrazo."