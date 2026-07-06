En qué posición terminará México el Mundial 2026 tras la eliminación ante Inglaterra

La Selección Nacional de México quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras perder ante Inglaterra en el Estadio CDMX (ex Azteca). El equipo llegó con cuatro victorias consecutivas y sin recibir goles. También había terminado como líder de su grupo. Sin embargo, perdió 3-2 y surgió la duda de en qué posición quedarán los de Javier Aguirre.

La Selección Mexicana compitió de igual a igual con Erik Lira y Jude Bellingham protagonizando un duelo épico. No obstante, no alcanzó para poder pasar a Cuartos de Final. De todos modos, México se aseguró al menos el 10° lugar en el Mundial 2026.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico players during the second half hydration break REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

En qué posición terminará México el Mundial 2026

La derrota ante Inglaterra dejó casi definida la posición final de México en el torneo. La Selección Mexicana terminará en el 9° lugar del Mundial 2026.

El equipo sumó cuatro triunfos antes de quedar eliminado en octavos de final. Solo una derrota inesperada de Argentina ante Egipto podría moverlo al décimo puesto de la clasificación general.

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A pesar de jugar como anfitrión, México no logró avanzar a cuartos de final. En las ediciones de 1970 y 1986 sí alcanzó esa ronda. Ambas veces también organizó el torneo. En aquellos Mundiales terminó en el sexto lugar.

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México y sus números en el Mundial 2026

México cerró su participación con cuatro victorias y una derrota. Además, mantuvo su arco invicto durante los primeros cuatro encuentros. Pese a esos registros, no pudo superar la barrera de octavos de final. Inglaterra terminó con el invicto mexicano en el Estadio CDMX en una noche durísima para jugadores y aficionados.

Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2

México 3-0 República Checa — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

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