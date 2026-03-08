Checo Pérez contesta a FUERTES declaraciones de Liam Lawson por el roce que tuvieron en el GP de Australia

El piloto mexicano Sergio Pérez contesta las declaraciones de Liam Lawson con el cual tuvo roces dentro de la carrera del Gran Premio de Australia correspondiente a la temporada 2026 de la Fórmula 1 que fue ganada por el británico George Russell (Mercedes)

El piloto neozelandés Liam Lawson, visiblemente molesto tras un duelo en pista con Checo, lanzó una frase que encendió el escenario: “Este tipo apesta, amigo”. La tensión surgió después de que ambos coches se tocaran en plena batalla, aunque sin que se registrara ninguna maniobra ilegal. Finalmente, el Racing Bull de Lawson logró imponerse al Cadillac del mexicano.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre Liam Lawson?

Lejos de responder con la misma dureza, Checo optó por la serenidad y la experiencia. “Para mí, fue parte de las carreras y fue un poco de competencia divertida, nada más. Estaba en un auto mucho más lento, así que creo que está bien correr”, declaró el jalisciense, restando importancia a la polémica y subrayando que el roce fue parte natural del espectáculo.

Más allá del incidente, Pérez aprovechó para destacar el desempeño de su equipo. “Creo que el primer paso ya está dado. Como equipo, completar la carrera fue increíble. Es una pena que Valtteri (Bottas, su coequipero) no pudiera completarla, pero en general fue una gran carrera, una gran recuperación para el fin de semana”, comentó. Sus palabras reflejan un enfoque colectivo, donde la prioridad es el progreso técnico y estratégico.

El piloto tapatío también reconoció que la etapa inicial de adaptación ha terminado y que ahora comienza el verdadero reto: “Empezamos con muchos problemas, pero creo que, a partir de ahora, obviamente, la luna de miel ha terminado y ahora necesitamos dar grandes pasos adelante, necesitamos establecer un plan en el equipo para avanzar y acortar distancias, lo cual creo que podemos lograr”.

Finalmente, Checo Pérez subrayó la importancia de la competitividad interna como motor de crecimiento: “Todos somos muy competitivos dentro del equipo y esa es la actitud que necesitamos de ahora en adelante, para poder acortar distancias y aspirar a algo grande este año”.

¿En qué lugar terminó Checo Pérez en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 y cuándo es la próxima carrera?

Checo Pérez terminó en la posición 16 en el Gran Premio de Australia 2026, primera fecha de la temporada. La próxima carrera será el Gran Premio de China, programado para el domingo 15 de marzo en el Circuito Internacional de Shanghái.

Próxima carrera de Fórmula 1

Gran Premio: China 2026

China 2026 Fecha: Domingo 15 de marzo de 2026

Domingo 15 de marzo de 2026 Circuito: Internacional de Shanghái

Internacional de Shanghái Vueltas previstas: 56

56 Hora de inicio (CDMX): 01:00 AM

