Checo Pérez revela la ENORME CIFRA que le cobraba un psicológo en sus primeras carreras en Red Bull, por darle terapia por teléfono

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, está a semanas de regresar a las pistas ahora como parte de Cadillac y en el marco de su inminente retorno, ha hablado en un PODCAST de muchos temas que ha vivido durante su carrera y especialmente en su estancia en Red Bull recordando que recibió ayuda psicológica, pero que llegó a costar una fortuna.

Para los sueldos, precios, costos de publicidad o partes de autos de Fórmula 1, la atención mental que Checo Pérez recibió en su primer año en Red Bull, tal vez no sea tan cara, sin embargo en el podcast, Checo explica que le cobraron casi 150 mil pesos por una llamada telefónica, por lo que pasó el recibo al equipo.

Checo recuerda entre risas esa experiencia, por lo que le cobraron por una llamada, pero cuenta seriamente que él en el equipo de la bebida energética, lo intentó todo y estuvo abierto a cualquier actividad que pudiera aportar a su rendimiento.

Checo Pérez aseguró que en Red Bull todo era un problema|Crédito: Captura de pantalla / Cracks Podcast

Checo Pérez narra experiencia costosa con un psicólogo

Checo Pérez, quien no corrió en 2025 y vuelve este 2026, narró cómo fue la experiencia en Red Bull en el primer año cuando Helmut Marko , le dio una recomendación y pasó un momento curioso con una consulta de psicólogo de casi 150 mil pesos.

"En cuanto a llegué a Red Bull, en las primeras carreras no di resultados, y me dijeron, “necesitas ir con un psicólogo”", recordó Checo y acotó que "Yo abierto a todo, dije que sí, y habló con el psicólogo que era un inglés", agregando que no logró concretarse una conversación larga por tiempo, pero quedaron en avisarse de los momentos en la agenda para tener esa consulta a distancia por teléfono

"Un día llego a la fábrica de Red Bull, y me dicen que hay un recibo para mí y eran 6 mil libras del psicólogo (por la primer llamada) y les dije que se lo pasaran a Helmut Marko, que él lo iba a pagar. Y fueron 6 mil libras de una sola llamada (risas)", recalcó Checo Pérez.

Sentenció que fueron momentos de subidas y bajadas, en las que necesitó mucha fuerza mental y siempre intentó alternativas para fortalecerse, aunque sigue pensando que al no tener un buen auto y estar con carencias que no dependen de él, se siente conforme con todo su esfuerzo.