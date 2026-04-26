¿Checo Pérez gana más dinero como piloto de Cadillac que en Red Bull? Estas son las cifras

Sergio, Checo Pérez, comienza los preparativos para regresar a la Fórmula 1 después del parón que la temporada 2026 tuvo debido a la cancelación de los GP’s de Bahréin y Arabia Saudita, por lo que su siguiente prueba será nada más y nada menos que el Gran Premio de Miami.

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Cabe recordar que Checo Pérez volvió a la máxima categoría del automovilismo después de un año de espera gracias a la confianza que Cadillac brindó en él. Ante esta situación, muchos de sus seguidores se preguntan si su salario en esta escudería es más alto de lo que sumó, en su momento, en Red Bull.

¿Cuál es el salario de Checo Pérez en Cadillac?

Distintos reportes indican que Sergio, Checo Pérez, firmó un acuerdo con Cadillac por los próximos dos años en donde la escudería estadounidense estaba obligada a pagarle 8 millones de dólares anuales al mexicano, lo que al tipo de cambio actual son alrededor de 140 millones de pesos.

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Esta cantidad, por increíble que parezca, luce bastante lejana en relación a lo que ganan los principales pilotos de la Fórmula 1 en la temporada 2026. Para muestra de ello está su excompañero Max Verstappen, quien recibe cerca de 70 millones por año de parte de Red Bull.

¿Cuánto ganó Checo Pérez en Red Bull?

La última temporada de Checo Pérez en Red Bull; es decir, la edición 2024, presentó un salario anual de 14 millones de dólares, lo que sugiere un pago más alto en relación a lo que actualmente gana en Cadillac pese a ser considerado el piloto número uno de la escudería norteamericana.

No obstante, vale decir que, en esos momentos, Red Bull era considerada la escudería más importante de la Fórmula 1, por lo que era lógico que Checo Pérez, pese a ser el compañero de Max Verstappen, tuviera un salario elevado en relación a otros pilotos de la categoría.