¡Rayados superlíder, debut de dos europeos y Chivas roza el último lugar! Así va la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 6
Conoce en que lugar va tu equipo en la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX luego de disputarse la sexta jornada
Terminó la actividad de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y han cambiado varias posiciones de la tabla general.
Se disputaron los nueve encuentros que dejaron un total de cinco victorias, cuatro empates y un total de 30 goles anotados. El partido en los que más goles hubo fue en el de Atlas vs América que terminó 2-4.
Tras la sexta jornada, todos los equipos han logrado ganar un partido en lo que va del Torneo Apertura 2025. Además, solo mantiene a Cruz Azul y al América como los únicos dos equipos del sin conocer la derrotar hasta el momento.
Tabla posiciones Apertura 2025 tras la jornada 6
En lo más alto de la tabla se encuentra Rayados con quince puntos, seguido por América y Cruz Azul que tienen 14 puntos, ambos equipos se mantienen invictos en el torneo.
En el quinto y sexto lugar aparece Tigres y Toluca con 10 puntos, en séptimo Xolos con nueve puntos. En el octavo aparece Juárez con ocho puntos y en noveno León con siete puntos.
Del décimo lugar al treceavo lugar se encuentran Atlético de San Luis, Santos, Mazatlán y Pumas con seis puntos. En el lugar 14 y 15 aparecen Necaxa y Atlas con cinco puntos. Del lugar 16 al 18 aparecen Chivas, Querétaro y Puebla con cuatro puntos.
- Rayados de Monterrey 15 puntos
- América 14 puntos
- Cruz Azul 14 puntos
- Pachuca 13 puntos
- Tigres 10 puntos
- Toluca 10 puntos
- Tijuana 9 puntos
- Juárez 8 puntos
- León 7 puntos
- Atlético San Luis 6 puntos
- Santos 6 puntos
- Mazatlán 6 puntos
- Pumas 5 puntos
- Necaxa 5 puntos
- Atlas 5 puntos
- Chivas 4 puntos
- Querétaro 4 puntos
- Puebla 4 puntos
Lo destacado de la Jornada 6 del Apertura 2025
- Tras la sexta fecha del Apertura 2025, en los primeros seis lugares se mantienen los mismos equipos buscando el liderato.
- Rayados es el primer lugar de la tabla.
- América y Cruz Azul siguen invictos en el torneo.
- Todos los equipos han conseguido al menos una victoria en el Apertura 2025.
- Querétaro dejó el último lugar de la Tabla
- Chivas no es último lugar solo por la diferencia de goles pero tiene los mismos puntos que el último lugar.
- Debutaron Aaron Ramsey y Saint-Maximin. El refuerzo del América lo hizo con gol incluido .
- Pumas acumula tres empates consecutivos.
- Santos y San Luis acumulan cuatro derrotas y solo una victoria en sus últimos cinco juegos.