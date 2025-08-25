¡Rayados superlíder, debut de dos europeos y Chivas roza el último lugar! Así va la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 6

Terminó la actividad de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y han cambiado varias posiciones de la tabla general.

Se disputaron los nueve encuentros que dejaron un total de cinco victorias, cuatro empates y un total de 30 goles anotados. El partido en los que más goles hubo fue en el de Atlas vs América que terminó 2-4.

Tras la sexta jornada, todos los equipos han logrado ganar un partido en lo que va del Torneo Apertura 2025. Además, solo mantiene a Cruz Azul y al América como los únicos dos equipos del sin conocer la derrotar hasta el momento.

Alllan Saint-Maximin se estrenó con gol 🦅



En duelo de volteretas en el Jalisco el América se lleva los 3 puntos a casa, la lluvia hizo su aparición y el juego se retraso una hora ⛈ pic.twitter.com/3wnb2jdvlr — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 25, 2025

Tabla posiciones Apertura 2025 tras la jornada 6

En lo más alto de la tabla se encuentra Rayados con quince puntos, seguido por América y Cruz Azul que tienen 14 puntos, ambos equipos se mantienen invictos en el torneo.

En el quinto y sexto lugar aparece Tigres y Toluca con 10 puntos, en séptimo Xolos con nueve puntos. En el octavo aparece Juárez con ocho puntos y en noveno León con siete puntos.

Del décimo lugar al treceavo lugar se encuentran Atlético de San Luis, Santos, Mazatlán y Pumas con seis puntos. En el lugar 14 y 15 aparecen Necaxa y Atlas con cinco puntos. Del lugar 16 al 18 aparecen Chivas, Querétaro y Puebla con cuatro puntos.

Rayados de Monterrey 15 puntos América 14 puntos Cruz Azul 14 puntos Pachuca 13 puntos Tigres 10 puntos Toluca 10 puntos Tijuana 9 puntos Juárez 8 puntos León 7 puntos Atlético San Luis 6 puntos Santos 6 puntos Mazatlán 6 puntos Pumas 5 puntos Necaxa 5 puntos Atlas 5 puntos Chivas 4 puntos Querétaro 4 puntos Puebla 4 puntos

Lo destacado de la Jornada 6 del Apertura 2025