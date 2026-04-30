Chicharito Hernández sonaba para este equipo y ya lo batearon: “NO está en la mesa”

El regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández a la Liga BBVA MX ha sonado con más fuerza durante estas últimas semanas. A pesar de que se encuentra sin equipo tras dejar Chivas en diciembre del año pasado, se dio a conocer que el Atlante estaría en busca de su fichaje como agente libre para afrontar el Apertura 2026 en Primera División. Sin embargo, fue el propio Miguel Herrera, entrenador del equipo, quien negó las posibilidades.

El ‘Piojo’ Herrera fue nombrado como nuevo director técnico de los Potros de Hierro para afrontar su primera temporada tras su regreso a la Liga BBVA MX. El equipo se está preparando para competir contra los mejores equipos de México, pero el entrenador manifestó en una entrevista reciente que la versión de que Chicharito jugaría en el Atlante no tiene fundamento alguno.

“Hay muchos rumores y yo apenas me senté ayer (martes) a finiquitar las pláticas. No hemos hablado de plantel. El lunes, que tuvimos la primera plática formal para oficializar los temas del contrato, hablamos de mis auxiliares, el caso de la posible llegada de Federico Vilar, pero ni siquiera hemos hablado de jugadores”, expresó Herrera en Claro Sports antes de hablar sobre Hernández.

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“Apenas empezamos a ver de los del plantel actual del Atlante a quiénes veremos para saber si se quedan. No hemos platicado de refuerzos. Son mentiras, sacan cosas para ver quién le atina, pero no hay nada de algún jugador. Lo del Chicharito no está en la mesa, ni él ni algún otro jugador”, sentenció el ‘Piojo’ despejando todo tipo de rumores sobre el fichaje de Chicharito por el Atlante.

Crédito: Mexsport

Chicharito Hernández no planea retirarse

Tras su salida del Guadalajara, las especulaciones sobre un posible retiro del futbol de Javier Hernández comenzaron. Con 37 años, muchos creían que el ídolo del conjunto rojiblanco anunciaría su salida del futbol profesional, sin embargo, su intención es continuar jugando.

Ante las especulaciones, Chicharito apareció en redes sociales y contestó la duda de muchos: “Ni madres que me voy a retirar. Nos vemos pronto”, fue lo que expresó en un video dejando en claro que planea continuar con su carrera como futbolista profesional. Sin embargo, es un hecho que no será en el Atlante.

