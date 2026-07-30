Comparan a Chicharito Hernández con Messi y responde: “No siento nada”
Javier Hernández fue comparado con Lionel Messi tras contar con un nuevo equipo en Estados Unidos
La carrera de Javier Hernández continuará en Estados Unidos, el delantero mexicano firmó un nuevo contrato con el Atlético Dallas de la Segunda División. Sin embargo, los primeros momentos del “Chicharito” en su nuevo equipo ya cuentan con un momento incómodo a raíz de una entrevista.
El ex jugador de Chivas fue cuestionado acerca de su nuevo paso por el balompié estadounidense y de qué piensa acerca de que figuras como Lionel Messi lograron disputar a su edad una Copa Mundial de la FIFA™ al más alto nivel. A lo que Chicharito Hernández no dudó en dejar una respuesta contundente.
La respuesta de Chicharito Hernández al ser comparado con Lionel Messi
Una de las preguntas que se le realizó a Javier Hernández generó múltiples reacciones debido a la comparativa que se le hizo al jugador mexicano con estrellas del futbol internacional: “Cuando ves jugadores como Messi, Modric, Cristiano Ronaldo jugar al nivel de una Copa del Mundo y tú estás jugando en un escalón un poco más abajo, ¿qué te hace sentir?”
Momento incómodo del día.— Juez Central (@Juezcentral) July 29, 2026
Chicharito Hernández , tras firmar con un equipo de segunda división de Estados Unidos... pic.twitter.com/92XFDeNayR
La respuesta de Chicharito Hernández fue un “nada” para dar el cierre a otra ronda de preguntas tras su presentación como nuevo jugador del Atlético Dallas. Ahora el delantero mexicano emprenderá una nueva etapa en el futbol estadounidense tras contar con una primera etapa en LA Galaxy.
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Javier Hernández regresa al futbol de Estados Unidos
El papel del Chicharito Hernández dentro del futbol de Estados Unidos se comprende por su paso con el LA Galaxy. Su arribo a la MLS se dio en enero del 2020 como una de las estrellas de una liga que se consideraba en ascenso. Su registro fue de 39 goles y 7 asistencias en 83 partidos.
Cabe mencionar que su salida de LA Galaxy fue el 3 de noviembre del 2023 para llegar como agente libre a Chivas. En su regreso al conjunto rojiblanco logró dejar 3 goles y 1 asistencia en 29 partidos. Ahora en esta nueva etapa con Atlético Dallas, apunta a ser una de sus últimas aventuras como futbolista profesional.