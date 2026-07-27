OFICIAL: Chicharito Hernández jugará en SEGUNDA división

Después de meses de dudas y rumores sobre la carrera de Javier Chicharito Hernández ya se sabe su destino.

El delantero mexicano de 38 años de edad jugará en el Atlético Dallas, equipo de la USL Championship (la segunda división de EE. UU.), según información de Fabrizio Romano el delantero llega a Dallas tras firmar por un año y se convertirá de manera oficial en el PRIMER FICHAJE de la institución.

Atlético Dallas es un equipo recién formado que debutará de manera oficial el próximo año en la segunda división de Estados Unidos; Chicharito llega a unirse a un proyecto completamente nuevo tras su regreso a las Chivas de Guadalajara.

¿Cómo le fue a Javier Hernández en su regreso con Chivas de Guadalajara?

El regreso de Javier "Chicharito" Hernández a Chivas estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas que generó su fichaje. Tras volver como el gran referente e ídolo rojiblanco en 2024, las constantes lesiones, la falta de continuidad y un bajo rendimiento ofensivo marcaron su segunda etapa con el Rebaño. En poco menos de dos años anotó únicamente cuatro goles, cifras muy discretas para un delantero de su trayectoria.

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