Chicharito Hernández se iría a una liga a la que nadie aspira, pero que a él le encantaría

Todo parece indicar que los días de Chicharito Hernández como jugador de Chivas están contados . El delantero de 37 años apenas disputó cuatro partidos en el Apertura 2025 (ninguno como titular) y no estaría en los planes de Gabriel Milito para el año que viene. Ante esto, existe una posibilidad de que emigre a una peculiar liga que no muchos esperan.

Según informó Diario Marca, Chicharito está interesado en regresar a Estados Unidos, pero no a la popular MLS sino a la poco conocida United Soccer League (USL). Esta es la segunda liga de importancia en el país, la cual está conformada por 24 equipos divididos en dos zonas de 12 cada una.

El sistema estadounidense es similar al que existe en México, dado que, si bien la USL es la segunda categoría, en la actualidad no existe la posibilidad de ascender. Por el caso contrario, no importa que tan mal lo haga una franquicia de la MLS, no corre ningún riesgo de bajar.

Instagram Chivas / @chivas

TE PUEDE INTERESAR



Chicharito jugó cuatro años en Los Angeles Galaxy de la MLS, por lo que, si bien no se reveló a qué equipo de la USL se marcharía, es posible que elija uno de California. Algunas de las opciones de dicho estado son: Sacramento Republic, Oakland Roots, Monterey Bay y Orange County SC.

El último desafío de Chicharito con Chivas

Si bien es poco probable que Milito le dé más confianza en los próximos partidos, Chicharito buscará despedirse de Chivas con la obtención de un título, aunque sea desde la banca. Ya clasificados a los playoff, los Rojiblancos van por todo en este Apertura 2025.

En la última jornada de la Fase Regular, recibirán a Rayados en el Estadio Akron, con el objetivo de mantener la sexta posición (ya no tienen chances de subir al quinto puesto). El partido se llevará a cabo este sábado a las 17:07.