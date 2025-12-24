Chicharito Hernández sorprendió a todos haciendo esto mientras se decide qué pasa con él tras dejar Chivas

La incertidumbre es lo que predomina en este momento de la carrera de Javier Hernández. Es que Chicharito podría retirarse del futbol luego de una carrera donde tuvo salarios muy altos y también ha jugado en los mejores clubes alrededor del mundo. En medio de todo eso, el delantero de 37 años sorprendió a todos haciendo algo que nadie se esperaba.

Chicharito –quien jugó con unos tachones particulares en sus últimos partidos– se mostró en las calles de New York, haciendo distintas actividades y generó la sorpresa de muchas personas. De hecho, muchos aficionados de Chivas de Guadalajara, su último equipo y en donde no le fue bien, ya especulan sobre una posible llegada a la MLS.

Javier Chicharito Hernandez|MexSport

Lo concreto es que Chicharito ya no pertenece a las Chivas de Guadalajara, puesto que su contrato finaliza y ya se hizo oficial que el ex Real Madrid y Manchester United, entre otros, no continuará en el Rebaño Sagrado. Entre otras razones, principalmente el nivel mostrado por el mexicano no fue el mejor y quedó en evidencia en este Apertura 2025.

La gota que derramó el vaso entre Chicharito y Chivas de Guadalajara

Más allá de que es un histórico jugador en las Chivas de Guadalajara, lo cierto es que haber fallado ese penal frente Cruz Azul terminó siendo la gota que derramó el vaso. Es que habría significado la continuidad del equipo de Gabriel Milito en la Liguilla, pero Javier Hernández desperdició la oportunidad.

Los números de Chicharito Hernández en su última etapa con Chivas de Guadalajara

De acuerdo a los datos que brinda BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Javier ‘Chicharito’ Hernández con las Chivas de Guadalajara son los siguientes:

Partidos jugados: 41

Encuentros disputados como titular: 17

Goles convertidos: 4

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: ninguna amarilla y una roja

Títulos conseguidos: 0

Además, en este Apertura 2025 el delantero de 37 años disputó 7 partidos y todos ellos ingresando desde el banquillo de suplentes. Convirtió apenas un gol y no tuvo el rendimiento esperado para ser una pieza importante en el plantel de Gabriel Milito.

