André Jardine piensa volver una estrella a este jugador al que casi no le dio minutos en el Apertura 2025

Mucho se habla de la posible salida de Igor Lichnovsky del Club América , mientras que André Jardine está diagramando todo lo que será el Clausura 2026 para intentar volver a ser campeón de la Liga BBVA MX, algo que había conseguido tres veces seguidas hasta que Toluca le quitó el reinado. Para eso, ahora le daría lugar a una estrella que había jugado poco en el Apertura 2025.

Mientras el ex América, Diego Valdés, regresaría a la Liga MX pero con otro equipo , André Jardine busca recuperar el trono del futbol mexicano y para eso le volvería a dar minutos a Patricio Salas, delantero centro de 21 años que jugó apenas un partido como titular en las Águilas de Coapa en el Apertura 2025. Sin embargo, el DT tiene expectativas en él.

Una estrella sería borrada para que André Jardine le dé lugar a Pato Salas

De acuerdo a distintos reportes, el América se podría deshacer de Henry Martin, una de las estrellas que tiene el equipo de Coapa. Todo indica que es uno de los posibles refuerzos del Club Puebla para el Clausura 2026. En ese caso, el lugar del centrodelantero suplente quedaría vacante y Jardine le daría ese sitio a Pato Salas, joven que hizo inferiores en Pachuca.

Cabe recordar que Pato Salas fue una de las figuras del equipo Sub-21 del América, dejando en claro que tiene mucho nivel. El entrenador brasileño confía en él y sería la pieza que cobraría importancia en el próximo torneo en caso de que efectivamente Henry abandone Coapa para jugar en otro equipo de la Liga MX.

Los números de Patricio Salas en el Club América

De acuerdo a los datos brindados por el sitio BeSoccer, las estadísticas de Patricio en el Club América son los siguientes:

Partidos jugados: 12

Encuentros disputados como titular: 3

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: ninguna amarilla y ninguna roja

Precisamente en el Apertura 2025, Pato Salas jugó 5 partidos con el primer equipo del América, bajo las órdenes de André Jardine. En total fueron poco más de 150 minutos en el campo de juego, puesto que fue titular en apenas una ocasión. ¿Será importante en las Águilas en 2026?

