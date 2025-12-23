¡CONFIRMADO! No destacó en la Liga BBVA MX y hoy es refuerzo de Pumas UNAM para el Clausura 2026

Mientras muchos se preguntan qué le aportaría César Garza a Pumas UNAM , los aficionados también tienen ciertas dudas sobre un refuerzo por el que solo falta la revisión médica y la firma de contrato. Resulta que se trata de un futbolista que aún no destacó en la Liga BBVA MX y que llegará como una de las altas del Club Universidad Nacional para el Clausura 2026.

Así como surge la pregunta de si es realmente tan bueno Juninho Vieira , también los simpatizantes del club universitario se hacen preguntas sobre Jordán Carrillo, el jugador de Santos Laguna que firmará contrato con Pumas UNAM tras pasar la revisión médica. Por el momento no ha demostrado un gran nivel en la Liga MX pero el Clausura 2026 es su objetivo.

|Crédito: @jordancarrillo10 / IG

Según distintos reportes a lo largo de este martes 23 de diciembre se dará la presentación oficial de Jordán Carrillo como refuerzo de Pumas UNAM para el próximo torneo del futbol mexicano. Hasta ahora llevaba toda una carrera en Santos Laguna y un préstamo en el Real Sporting de Gijón de España.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuánto vale Jordán Carrillo, nuevo refuerzo de Pumas UNAM?

Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencia de futbolistas y valores de mercado, el precio de Jordán Carillo es de 1.5 millones de euros (lo que equivale a más de 31 millones de pesos mexicanos). Aún no trascendió la cifra por la que se hará el traspaso del futbolista de 24 años hacia el Club Universidad Nacional.

Pumas tendrá un refuerzo|@PumasMX / X

Los números de Jordán Carrillo en Santos Laguna

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Jordán Carrillo en Santos Laguna fueron los siguientes:

Partidos jugados: 99

Encuentros disputados como titular: 44

Goles convertidos: 4

Asistencias aportadas: 3

Tarjetas recibidas: 6 amarillas y una roja

Un detalle a tener en cuenta es que en el Apertura 2025 Jordán Carrillo fue habitualmente suplente en Santos Laguna, jugando apenas 2 de los 13 partidos como titular. El extremo izquierdo de 24 años no pudo demostrar su mejor nivel, pero ahora tendrá una nueva oportunidad pero con la playera de Pumas UNAM, buscando dar lo mejor de sí.

