Cruz Azul dejará ir a una joya intacta y América aprovechará esa baja para adueñarse de él en el Clausura 2026

Cruz Azul se alista para el inicio del Clausura 2026, torneo donde buscará ser protagonista tras no llegar a la final del Apertura 2025. Sin embargo, durante estas últimas horas, la fuerzas básicas de La Máquina recibió una noticia que los aficionados lamentarán. Emilio Dávila dejará la institución en los próximos días y se sumará a las filas del Club América , acérrimo rival de los azules.

Emilio Dávila se va de Cruz Azul

Reportes indican que el zaguero central de 19 años dejará Cruz Azul para sumarse a las Águilas, un movimiento que tomó por sorpresa a varios aficionados. Esta noticia atrapó a la fanaticada cementera, pues La Máquina cuenta con una de las canteras más importantes dentro del futbol mexicano y su salida al rival de patio del equipo celeste en Ciudad de México generó muchas dudas.

Emilio Dávila deja Cruz Azul para sumarse al Club América|Crédito: Emilio Dávila Ortiz / FB

Él es Emilio Dávila, el inesperado refuerzo del América

Emilio Mauricio Dávila Ortíz es un defensor central zurdo que jugó en las categorías Sub-19 y Sub-21 de Cruz Azul. Se trata de un jugador que puede jugar tanto de lateral por izquierda como zaguero central, aunque esta última posición fue la que más ocupó durante sus últimos partidos.

TE PUEDE INTERESAR:



Nacido en Ciudad de México, Emilio cuenta con una altura de 1,74 metros, por lo que no es un defensor que destaque por su altura. Su juego se caracteriza por tener el balón y resguardad la posesión. Algunos de sus puntos fuertes son su pase largo y su seguridad con el balón, es decir, no suele perder la posesión en campo propio. Cabe destacar que Dávila tuvo proceso con selecciones menores entre Sub 15-17.

América aún no tiene fichajes para el primer equipo

A pesar del inminente arribo de Dávila y la llegada de jugadores como Max Serrano, el conjunto dirigido por André Jardine aún no ha sumado futbolistas para su primer equipo. Todos estos jugadores llegan para reforzar la cantera del equipo azulcrema, por lo que los aficionados se han mostrado descontentos con el mercado de pases del América hasta ahora. Hasta la fecha, no hay nombres concretos que puedan llegar a Coapa.