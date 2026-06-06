ÚLTIMA HORA: Chicharito luce la playera de México previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Javier “Chicharito” Hernández es el goleador histórico de la Selección Mexicana y en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ trabajará para una cadena estadounidense como analista en partidos selectos. Eso no quita que el legendario delantero pueda usar la playera de México en sus tiempos libres.

El exjugador del Real Madrid realizó una publicación en redes sociales con la playera de local de la Selección Mexicana y dejó un emotivo mensaje sobre lo que significa para él portar dicho uniforme. “Me regalaron esta playera y se me metió una basurita en el ojo”, dice su publicación en Instagram. “Llevaba mucho tiempo sin ponérmela. Interesante”.

Hernández jugó por última vez para la Selección Mexicana en septiembre de 2019 en un amistoso contra Estados Unidos. “Chicharito” marcó su último gol con México en ese partido y desde entonces no ha vuelto a jugar para el combinado azteca. De por vida, jugó 109 partidos de los cuales 12 fueron en Copa del Mundo. Ahí, el delantero marcó cuatro goles: contra Francia y Argentina en Sudáfrica 2010, contra Croacia en Brasil 2014 y contra Corea del Sur en Rusia 2018.

El futuro del jugador nacido en Guadalajara hace 38 años aún no está definido. Pese a que está sin equipo desde diciembre de 2025, cuando terminó su contrato con las Chivas, espera tener un nuevo trabajo como futbolista después del Mundial. Múltiples reportes señalaban que podría unirse al Atlante en su regreso a la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disfrutará EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca. El canal transmitirá 32 partidos sin costo alguno entre los que estarán los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Mexicana, las semifinales y la final del torneo.