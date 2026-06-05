La fuerte imagen de James Rodríguez con la hija del presidente de Colombia ya recorre el mundo

Lo que debía ser una despedida cargada de optimismo, terminó siendo un escándalo nacional. Antes de emprender vuelo para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección de Colombia protagonizó un escándalo que involucra a una de sus máximas figuras: James Rodríguez. A menos de dos semanas de las elecciones, el futbolista esquivó a la hija del mandatario Gustavo Petro y no pasó desapercibido.

En la base aérea de Bogotá se realizó un acto lleno de formalidades. Cada uno de los integrantes del plantel pasaron en fila saludando al político y a su hija menor, Antonella Petro. La jovencita -en una acción cargada de admiración- le solicitó una foto al mediocampista colombiano, quien continuó su marcha sin atender la solicitud.

⚠️🇨🇴 Hay una GRAN POLÉMICA en Colombia porque James Rodríguez habría IGNORADO un pedido de foto de parte de la HIJA DEL PRESIDENTE. pic.twitter.com/tcvM4kjvTw — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 5, 2026

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En la era de la tecnología, el episodio tomó estado nacional en Colombia y escaló hacia otras latitudes en pocos minutos. Al margen de la decisión del astro cafetero, escaló la tensión por el contexto político que vive el país: el próximo 21 de junio celebrará el balotaje presidencial entre el oficialista Iván Cepeda y el candidato opositor de derecha Abelardo de la Espriella, en una campaña marcada por una fuerte polarización.

Un detalle no menor es que James ya arrastraba antecedentes que lo habían colocado bajo la lupa en otras discusiones políticas. En varias oportunidades, tomó distancia pública del gobierno de Petro e incluso debió desmentir supuestos apoyos electorales que circularon durante campañas del pasado.

Heidy Sánchez, la concejala que disputaró contra James Rodríguez

En el planeta virtual, las opiniones fueron diversas. Sin embargo, una de las primeras voces oficiales llegó por parte de Heidy Sánchez, la concejala de Bogotá e integrante del partido oficialista Pacto Histórico. ¿Qué dijo? Fue dura contra el deportista: “Antonella es una niña a la que le gusta el futbol. Su pasión por despedir a la selección era genuina”, escribió en redes sociales. Y sentenció: “Usted también es papá y estoy segura de que jamás quisiera que su hija pasara por un desplante así”.

Cuándo juega Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección dirigida por Néstor Lorenzo hace su presentación el 17 del corriente mes frente a Uzbekistán, por el Grupo K. Este juego será importante para empezar a darle forma a una zona que también es integrada por Portugal y República Democrática del Congo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

