Portugal vs Chile: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 6 de junio; marcador online

Último ensayo para Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal este sábado 6 de junio previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM cuando se enfrenten en la cancha del Estadio Nacional de Lisboa a Chile en lo que será su despedida de la afición lusitana antes de hacer el viaje a tierras mundialistas a las que llegan como uno de los favoritos para levantar el máximo trofeo del futbol.

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