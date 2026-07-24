Chino Huerta o Marc Cucurella: la IA califica cuál de los dos tiene el pelo más bonito

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin con España campeona tras derrotar a Argentina en la Gran Final que se disputó en el Estadio Nueva York. Entre las filas de los ibéricos está Marc Cucurella, quien destaca por su melena rizada. Pero México no se queda atrás, ya que César "Chino" Huerta también tiene un cabello envidiable. Es por ello que pusimos a prueba la IA, la cual decidió cuál de los 2 tiene el pelo más bonito.

De acuerdo con los resultados obtenidos por la IA, Cucurella, quien no fue expulsado en la final tras reclamo de Lionel Messi por una gran razón, tiene un 9.9/10 en cuestión de pelo y es que sus rizados son mundialmente conocidos, pues hasta un producto de belleza lo patrocinó para la justa mundialista.

El español fue elegido como el que mejor cabellera tiene.|@cucurella3

Mientras que Huerta fue evaluado con un 9/10 por sus rizos abundantes que se hicieron virales en su etapa con Pumas, pues su melena fue comparada por los aficionados universitarios con la de grandes históricos del club, como lo son Hugo Sánchez y Cabinho, por mencionar algunos.

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El proceso de cuidado de cabello de Cucurella

El campeón del mundo compartió que mantener su pelo rizado no es tarea sencilla, ya que diariamente requiere entre 30 y 45 minutos de su tiempo para peinarlo y que luzca con mayor definición.

Para ello, el ahora jugador del Real Madrid utiliza productos específicos, como shampoos y mascarillas hidratantes para cabello rizado.

Después de bañarse o lavarse el cabello, Marc lo deja secar al natural; queda prohibido utilizar secadora, así como los llamados "productos 2 en 1".

Por último, un accesorio indispensable que no puede faltar en sus entrenamientos y partidos es la cinta de pelo, la cual le ayuda a mantener sus rizos fuera de su rostro y desempeñar su trabajo de la mejor manera dentro del terreno de juego.