Revelan por qué el árbitro no expulsó a Cucurella tras el reclamo de Lionel Messi en la final del Mundial 2026

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una de las jugadas más comentadas del torneo cuando Marc Cucurella se tapó la boca para dirigirse a Lionel Messi durante una discusión en el campo. El capitán argentino reclamó de inmediato una expulsión al considerar que el gesto infringía la llamada "Ley Prestianni", pero el árbitro Slavko Vinčić dejó seguir el juego y tampoco recibió una intervención del VAR.

Aunque en redes sociales comenzó a circular que el juez había explicado su decisión, lo cierto es que Vinčić nunca realizó declaraciones públicas sobre esa acción. La explicación surge de la interpretación del reglamento, del criterio arbitral aplicado durante el encuentro y de las aclaraciones difundidas posteriormente por especialistas en arbitraje.

Messi telling the referee Cucurella covered his mouth after Enzo’s red card. pic.twitter.com/ElqGJda5fh — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 19, 2026

¿Por qué Cucurella no fue expulsado en la final?

La normativa utilizada por la FIFA no establece que cubrirse la boca implique automáticamente una tarjeta roja. El reglamento contempla sanciones disciplinarias cuando ese gesto forma parte de una conducta antideportiva, una confrontación violenta o una situación que pueda interpretarse como una provocación grave.

En este caso, el cuerpo arbitral entendió que el intercambio entre Cucurella y Messi correspondía a una discusión propia del partido y no a una pelea. Al no existir elementos para determinar el contenido de las palabras del defensor español, Vinčić decidió no sancionar la acción y el VAR tampoco consideró necesario recomendar una revisión.

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La decisión abrió un intenso debate porque durante el mismo torneo el árbitro esloveno sí había revisado una acción similar en el partido entre México y Ecuador, donde terminó expulsando al ecuatoriano Piero Hincapié. Sin embargo, cada jugada se evalúa según su contexto y las circunstancias específicas, por lo que una acción parecida no obliga a aplicar exactamente la misma sanción.

Más allá de la polémica, la FIFA mantiene que el videoarbitraje solo puede intervenir en situaciones relacionadas con goles, penales, tarjetas rojas directas e identidad equivocada. En la final, los oficiales entendieron que el episodio entre Cucurella y Messi no reunía los requisitos para modificar la decisión tomada en el campo, por lo que España continuó con once futbolistas hasta conquistar el título mundial.