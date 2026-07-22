Se va el capitán: Pumas ganó en el Apertura 2026, pero perdió a uno de sus líderes
El conjunto de la UNAM le pegó al Diablo en calidad de visitante, pero tuvo una baja importante para el torneo
Pumas le ganó a Toluca en calidad de visitante. Ante todo pronóstico, el conjunto universitario le pegó al Diablo por marcador 2-1. Lo anterior, luego de la goleada que recibió en su casa por parte del Pachuca. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que el equipo perdió a uno de sus líderes para el Apertura 2026.
Ulises Rivas es el jugador que se despidió de la institución a través de sus redes sociales, luego de permanecer por poco más de 3 años en el club. El mediocampista fue hombre clave para la UNAM, pues en algunos partidos de la Liga BBVA MX llegó a portar el gafete de capitán. Sin embargo, perdió protagonismo tras la llegada de Efraín Juárez, quien sufrió un descalabro al no clasificar a la Champions League.
"A la afición, sepan que porté los colores con orgullo, siempre di todo de mí en cada entrenamiento y partido sin importar la situación para defender estos colores con el corazón por delante; ustedes son el alma de este equipo grande, nada se compara a entonar el himno antes de cada partido, sentir rugir CU después de un gol y todo su apoyo en cada momento. Eso nunca se olvida. Una vez Puma, siempre puma. ¡GOYA!", escribió el futbolista de 30 años.
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¿Quién es el jugador que se va de Pumas?
El mediocampista surgió de las Fuerzas Básicas de Santos, equipo con el que jugó desde 2014 y con el que levantó diversos títulos. Fue para el torneo Clausura 2023 que Rivas arribó a Pumas, donde permaneció poco más de 3 años, hasta que decidió rescindir su contrato.
Desde joven, Ulises destacó por sus cualidades en el centro del campo, las cuales lo llevaron a ser subcampeón con la Selección Mexicana Sub-17 en Emiratos Árabes Unidos en 2013.
De capitán a quedar en el olvido en Pumas
El canterano de Santos vivió grandes momentos con Pumas, pues hasta llegó a ser capitán en algunos partidos del Apertura 2024, aunque nunca fue el oficial. Sin embargo, perdió protagonismo con la llegada de Juárez al banquillo, ya que, según BeSoccer, solo disputó 5 partidos de la Liga BBVA MX.