Milito lo borró y no es titular hace un año, pero la afición de Chivas lo exige de urgencia tras caer ante Cruz Azul

El camino perfecto de Chivas llegó a su fin luego de caer derrotado frente a Cruz Azul en la Jornada 7 del Clausura 2026. El resultado negativo, pese a mantener el liderato de la Liga BBVA MX, generó preocupación en los aficionados rojiblancos, quienes en redes sociales comenzaron a solicitar el regreso de un futbolista con pocos minutos en Primera División: Hugo Camberos.

El atacante mexicano de 19 años ingresó en el segundo tiempo frente a La Máquina y fue uno de los más desequilibrantes dentro del campo. Su actuación sorprendió a más de un aficionado y muchos se preguntaban por qué Camberos no sumaba minutos bajo la tutela de Gabriel Milito. Pues su última titularidad con Chivas data del 20 de abril de 2025, cuando los rojiblancos empataron 1-1 ante Atlas en el Clausura de dicho año.

“¿Cómo puede ser que este niño tenga 4 minutos jugados desde octubre?”, fue lo que expresó un aficionado del Rebaño en la red social de X; mientras que otro posteó: “Lo que juega este niño (Camberos), increíble que lo tenga borrado Milito…”. La opinión popular aprueba la titularidad de Hugo, aunque ciertos fanáticos del Guadalajara mencionan la supuesta razón por la que el seleccionado Sub-20 no es titular.

Para ciertos aficionados, Camberos no juega en Chivas debido al esquema de juego que suele utilizar Milito para sus partidos. Resulta que el entrenador argentino no está familiarizado con usar extremos, posición natural de Hugo. En su lugar, opta por plasmar carrileros dentro del terreno de juego, quienes tienen una función polivalente: atacar y defender durante los 90 minutos.

Hugo Camberos, un futbolista polifuncional sin lugar en Chivas

A pesar de no ser elegido por Milito, Camberos cuenta con la posibilidad de jugar en cualquier posición del frente del ataque. Suele desempeñarse como extremo derecho, pero también puede jugar por izquierda, además de poder ocupar la posición de mediocampista ofensivo y delantero centro.

No obstante, el timonel argentino tampoco suele utilizar volantes ofensivos y la delantera ya está ocupada por jugadores probados dentro de la Liga BBVA MX como lo son Armando González y Ángel Sepúlveda, además de contar con Ricardo Marín.

Chivas corre el riesgo de perder a Camberos

Ante la falta de minutos, no sería extraño que Camberos abandone Guadalajara. Su contrato expira el 30 de junio de 2027, por lo que resta poco más de un año para que su vínculo con Chivas llegue a su final. Sin embargo, su renovación estará sujeta a la cantidad de juego que pueda tener el atacante a lo largo de este 2026. En lo que va de torneo, suma apenas 2 partidos jugados y en ambos ingresando desde el banquillo.

