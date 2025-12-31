Chivas o América: este es el equipo que ha formado mejores canteranos, según la IA

A lo largo de la historia, Chivas y América formaron en sus Fuerzas Básicas a un gran número de futbolistas talentosos que luego brillaron en el primer equipo e inclusive dieron el salto a la Selección Nacional. Si bien es difícil determinar qué cantera ha dado más frutos, la inteligencia artificial proporcionó un detallado análisis sobre los puntos fuertes de cada una.

Más allá de los grandes fichajes y las inversiones millonarias, Chivas y América nunca dejaron de lado a sus Fuerzas Básicas. De hecho, los registros del Diario AS indican que Guadalajara fue el equipo que más futbolistas hizo debutar en este 2025 con un total de seis, seguido justamente por las Águilas (igualado con Mazatlán y Puebla) con cinco.

Para determinar cuál de las dos canteras destaca más, ChatGPT tomó en cuenta una serie de parámetros fundamentales. "Para establecer un balance adecuado es necesario distinguir la calidad histórica de los jugadores, la cantidad de canteranos exitosos, el uso de estos en Primera División y su legado cultural", explicó.

"Voy a realizar un análisis detallado, objetivo e histórico sobre qué equipo ha formado mejores canteranos a lo largo de la historia del futbol mexicano", determinó la inteligencia artificial de OpenAI y añadió: "Es importante lo que hayan hecho tanto en el país como en el extranjero".

¿Es mejor la cantera de Chivas o América? Esto dice la IA

Si bien la elección no fue sencilla, la IA tomó una postura y explico sus motivos. "Si el criterio principal es identidad, tradición y número de canteranos utilizados en el primer equipo, Chivas emerge como la cantera más influyente en la historia del fútbol mexicano", afirmó.

No obstante, también destaco la labor de las Fuerzas Básicas de las Águilas, especialmente en este siglo. "Si se pondera la capacidad de exportar talento al fútbol europeo moderno, América ha tenido un rendimiento destacado en los últimos quince años".

El top 3 de canteranos de Chivas y América para la IA

Más allá de este análisis, ChatGPT armó un top 3 con los mejores canteranos de los Rojiblancos y los Azulcremas, utilizando información de fuentes contrastadas como Sports Illustrated.

El top 3 del América es:



Cristóbal Ortega

Edson Álvarez

Raúl Jiménez

El top 3 de Chivas es:

