Quién fue el peor jugador de la Liga BBVA MX en el Apertura 2025, según la IA

A tan solo un par de días para que comience un nuevo año, los equipos de la Liga BBVA MX se encuentran en una etapa de análisis sobre todo lo que dejó el Apertura 2025, especialmente en lo que al rendimiento de los futbolistas refiere. Si bien fueron muchos los jugadores que no cumplieron con las expectativas, la IA eligió a un nombre como el peor de todos .

Para determinar al futbolista con un nivel más bajo del último semestre, ChatGPT contempló estadísticas negativas claras (errores que derivan en gol, autogoles, duelos perdidos, etcétera), ausencia de aportes positivos que compensen y una percepción crítica en medios y aficionados. Además, solamente tuvo en consideración a jugadores con un mínimo de 300 minutos disputados.

Entre todas las opciones que podía seleccionar, la inteligencia artificial se inclinó por Jesús Orozco de Cruz Azul. "Chiquete aparece entre los pocos jugadores que anotaron en su propia portería, lo cual es un indicador estadístico concreto de rendimiento negativo en momentos clave del partido", indicó en primera instancia.

|Instagram @el_chiquete4

"Orozco también fue expulsado en dos ocasiones (ante Atlético San Luis por doble amarilla y frente a Pachuca por roja directa), lo que condicionó notoriamente a su propio equipo", remarcó ChatGPT y agregó: "Esto provocó duras críticas de parte de la propia afición cementera".

Finalmente, la inteligencia artificial brindó una conclusión y fundamentó aún más su elección. "Orozco es el futbolista que más objetivamente puede considerarse el peor del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX". Según datos de Transfermarkt, el central disputó 790 minutos en la Fase Regular, distribuidos en 12 encuentros.

El peor refuerzo del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Entre los futbolistas que llegaron en el último mercado a la Liga BBVA MX para disputar el Apertura 2025, la IA señaló a Aaron Ramsey como el peor de todos, debido a la falta de minutos y a su rápida salida por la trágica desaparición de su perra. Con la playera de Pumas, el galés disputó solamente 235 minutos en el Apertura 2025 y se marchó libre.