Gabriel Milito sueña con este jugador para Chivas por una jugada maestra que aplica para meter goles

Chivas aún sigue construyendo su plantel para afrontar el Clausura 2026 y ser uno de los principales candidatos a levantar el trofeo a mitad de año. Sin embargo, Gabriel Milito habría encontrado diamantes en bruto dentro de la cantera, como sucedió con Samir Inda . En este caso, el timonel argentino habría puesto el ojo sobre Juan Pablo Uribe, extremo que cuenta con una jugada maestra para marcar goles.

Quién es Juan Pablo Uribe, el delantero que quiere Gabriel Milito en Chivas

Uribe se desempeña como extremo en Tapatío y tiene apenas 19 años de edad. Según reportes, el talentoso canterano del Guadalajara acumuló 30 goles producidos entre anotaciones y asistencias durante todo el 2025. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Milito es su capacidad de generar goles con su jugada maestra: amagar con desbordar por fuera para terminar recortando hacia el centro y disparar con potencia.

Juan Pablo Uribe, juvenil de Chivas

Si bien su estilo de juego destaca por sus largos recorridos y su potencia física a la hora de dominar las bandas, también cuenta con una gran calidad técnica. Uno de sus puntos más fuertes es asistir a sus compañeros mediante centros precisos y su visión de juego destacada para filtrar pases entre líneas que se convierten en asistencias clave. Además, puede actuar como mediapunta, siendo polivalente en el ataque.

Chivas podría utilizar a Uribe como herramienta en el Clausura 2026

Contar con jugadores jóvenes en gran nivel como es el caso de Juan Uribe podría ser de gran utilidad para Chivas en un año que será atípico en cuanto al calendario. La Copa Mundial de la FIFA 2026 afectará a los clubes mexicanos y, sobre todo, a Chivas que cuenta con jugadores como Raúl Rangel, Roberto Alvarado y demás nombres que podrían ser llamados por Javier Aguirre de cara a la preparación del torneo.

Por esta razón, este tipo de jugadores podrían tener su oportunidad en el primer equipo durante la etapa final del Clausura 2026, incluso siendo una opción viable dentro del banquillo. Lo cierto es que, en el caso de Uribe, pide pista para sumar minutos en Primera División y mostrar sus cualidades en la élite del futbol mexicano.